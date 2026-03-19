Chiều 19/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khẳng định, không có bệnh nhi nào tên Đ.M.K. có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại bệnh viện 6 tháng mà không có khả năng chi trả viện phí như thông tin kêu gọi trên mạng xã hội.

"Nếu có trường hợp đặc biệt khó khăn, Quỹ Hạnh Phúc của đơn vị sẽ hỗ trợ một phần kinh phí. Chúng tôi cũng đề nghị mọi người cần tỉnh táo, xác minh thông tin chính xác trước khi hỗ trợ nhằm tránh bị lừa đảo", ông Thành cho hay.

Thông tin kêu gọi đính kèm hình ảnh kêu gọi cho cháu bé. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Đ.M.K., được cho là đang điều trị nội trú tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Bài viết còn đăng kèm hình ảnh một cháu bé gầy gò, ốm yếu.

Nội dung bài viết nêu cháu bé có cha mất sớm, mẹ đi bước nữa. Trong khi đó, cháu phải điều trị kéo dài suốt 6 tháng, mọi gánh nặng đè lên vai anh trai là Đ.M.P. (25 tuổi).

Bài viết gây chú ý cộng đồng mạng. Ảnh chụp từ màn hình

Bài viết còn nêu, anh P. vừa túc trực chăm sóc em tại bệnh viện, vừa tranh thủ chạy Grab để kiếm tiền; hiện hoàn cảnh đã kiệt quệ, không có khả năng đóng viện phí.

Đáng chú ý, bài viết còn đăng kèm thông tin tài khoản ngân hàng kêu gọi mọi người hỗ trợ gia đình anh P.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự thương cảm cho hoàn cảnh cháu bé.