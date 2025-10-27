Theo Thuế TPHCM, văn bản giả gửi tới người nộp thuế là giấy mời về việc “Cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 180/2025/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân”.

Trong văn bản, người nộp thuế được yêu cầu đến cơ quan thuế và mang theo căn cước công dân gắn chip; giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản photocopy); giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có); mã xác nhận hồ sơ điện tử trên cổng thông tin thuế Chính phủ.

Văn bản còn lưu ý người nộp thuế kê khai thông tin tại trang thuế điện tử (eTax Mobile) định danh mã số thuế để nhận hồ sơ điện tử trước khi lên cơ quan thuế.

Để chủ động nhận diện rủi ro, Thuế TPHCM đề nghị người nộp thuế cần tìm hiểu thông tin chính thức của cơ quan Thuế tại Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh", website hoặc liên hệ với cơ quan thuế để xác định thông tin.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần lưu ý về logo đặc trưng của ngành thuế, tên định danh của từng cơ quan thuế cũng như địa chỉ của Thuế TPHCM và các thuế cơ sở.

Văn bản giả mạo cơ quan thuế TPHCM. Ảnh: NVCC

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, một hộ kinh doanh tại TPHCM đã nhận được giấy mời lên cơ quan thuế để định danh, cập nhật một số thông tin liên quan mã số thuế.

Đáng chú ý, trên giấy mời thể hiện chính xác thông tin cá nhân của người nộp thuế.

Trao đổi với PV, đại diện hộ kinh doanh cho biết, sau khi nhận được giấy mời, đã gọi điện thoại lên cán bộ thuế phụ trách địa bàn và trực tiếp đến cơ quan thuế để xác nhận lại thông tin, trình bày sự việc.

Lúc này, hộ kinh doanh phát hiện phía cơ quan thuế không gửi công văn yêu cầu định danh mã số thuế. Theo như giấy mời, người ký và đóng dấu là một cán bộ thuế đã được chuyển công tác đi nơi khác sau ngày 1/7/2025.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ và đối chiếu thông tin trên giấy mời giả mạo nói trên, có thể nhận thấy những điểm bất thường như văn bản trình bày thiếu nhất quán; sai chính tả; nơi phát đi văn bản và nơi ký văn bản khác nhau; văn bản thiếu số; sai trích dẫn thông tin Nghị quyết, căn cứ pháp lý, cơ cấu tổ chức...

Đặc biệt, người ký trong văn bản giả mạo có ghi là ông Nguyễn Nam Bình, Phó Chi cục trưởng Cục Thuế TPHCM (cũ). Nhưng từ tháng 7, ông Bình đã được điều động giữ chức Trưởng Thuế Tây Ninh.

Ông Nguyễn Nam Bình cũng đã xác nhận với VietNamNet văn bản trên là giả mạo. Đồng thời, chữ ký trong văn bản cũng khác hoàn toàn chữ ký thật của ông.