Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa phát cảnh báo trước tình trạng lan truyền các quảng cáo trên mạng xã hội về việc tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học, gồm bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và thạc sĩ. Nhà trường cho biết đã chính thức phát đi thông báo nhằm định hướng thông tin và bảo vệ quyền lợi cho thí sinh.

Theo Trường ĐH Y Dược TPHCM, hiện nay, nhà trường không đăng tải bất kỳ quảng cáo nào về việc tổ chức các lớp ôn thi được đăng tải trên mạng xã hội. Nếu tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học năm 2026, trường sẽ thông báo chính thức trong Thông báo tuyển sinh dự kiến ban hành cuối tháng 2/2026 trên trang thông tin điện tử hoặc fanpage chính thức của trường.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh chỉ theo dõi và cập nhật thông tin từ hai địa chỉ nêu trên để đảm bảo tính chính xác, tránh các rủi ro không đáng có; đồng thời cam kết thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo một cách minh bạch.

Trường ĐH Y Dược TPHCM "siết" thi bác sĩ nội trú thế nào?

Trước đó, vào cuối tháng 1, ĐH Y Dược TPHCM đã sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tuyển sinh sau đại học. Đối với việc thi bác sĩ nội trú, thí sinh ngoài việc tham gia kỳ thi trắc nghiệm còn phải vượt qua vòng đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Ở phần thi trắc nghiệm, thí sinh phải hoàn thành bốn môn. Trong đó, môn thứ nhất là ngoại ngữ (tiếng Anh); môn thứ hai là môn cơ sở với đề thi tổng hợp kiến thức của bốn học phần gồm giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh và y sinh học di truyền. Hai môn còn lại là các môn chuyên ngành, được xác định theo lĩnh vực đăng ký dự thi.

Cụ thể, thí sinh dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại sẽ làm bài thi Ngoại khoa và Sản phụ khoa; hệ Nội thi chương trình Nội khoa và Nhi khoa. Với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, thí sinh làm bài thi Nha khoa và Phẫu thuật trong miệng - hàm mặt; chuyên ngành Y học cổ truyền thi Lý luận y học cổ truyền và Nội y học cổ truyền; còn chuyên ngành Giải phẫu bệnh thi Nội khoa và Mô phôi.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, được xem là tinh hoa của ngành y hiện nay. Mô hình này có nguồn gốc từ Pháp, sau đó lan rộng sang các nước châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trường ĐH Y Dược TPHCM là một trong 13 cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam. Trong hơn 50 năm qua, trường đã đào tạo khoảng 2.200 bác sĩ nội trú. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo kéo dài ba năm, học viên được cấp ba văn bằng gồm bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ y khoa và bác sĩ nội trú.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Y Dược TPHCM cũng bổ sung một số điều kiện đầu vào đối với chương trình thạc sĩ và chuyên khoa I, II. Với chương trình thạc sĩ, trường áp dụng hai hình thức xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, thí sinh diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì chỉ yêu cầu bằng trung bình như trước; trường hợp tốt nghiệp loại khá phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Đối với chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II, thí sinh phải có thâm niên công tác tối thiểu chín tháng ở chuyên ngành đăng ký dự thi, bên cạnh các điều kiện về văn bằng và chứng chỉ hành nghề.