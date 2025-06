Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch MobiFone.

Ông Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch MobiFone. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Ông Trương Sơn Lâm sinh năm 1972 (quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đại tá Trương Sơn Lâm có bằng Tiến sĩ Luật tại Học viện An ninh nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Sơn Lâm từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tổng Cục An ninh. Tháng 3/2020, ông Trương Sơn Lâm được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đến ngày 10/10/2022, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trương Sơn Lâm, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.