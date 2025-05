Chiều 13/5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân về dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội.

Cô gái trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đang điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào ngày 11/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội khi đến làm việc tại một công ty trên địa bàn phường.

Hình ảnh cô gái đang nằm trên nền nhà sau sự việc. Ảnh cắt từ clip

Qua kiểm tra, Công an TP Hà Nội xác định, vào ngày 6/5, Công an phường Dương Nội đã đến một công ty tại khu đất dịch vụ La Dương (quận Hà Đông) để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra tại công ty này.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả kiểm tra, xử lý sẽ được Công an TP Hà Nội cập nhật kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố và các kênh thông tin chính thức khác.