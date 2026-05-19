Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 bị khởi tố

Tối 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường liên quan tới việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Trong số 7 lãnh đạo bị khởi tố có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PC1 - bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Thông tin trên gây chấn động giới đầu tư bởi ông Trịnh Văn Tuấn là gương mặt gắn bó lâu năm với PC1 và từng được xem là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xây lắp điện. Sinh năm 1962, ông Tuấn là kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm làm việc tại doanh nghiệp này, đi lên từ vị trí nhân viên trước khi trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Từ năm 2007, ông Tuấn được bầu làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp điện 1 (PC1). Đến năm 2010, ông chính thức giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và duy trì vị trí này tới nay. Ngoài PC1, ông còn tham gia điều hành tại nhiều doanh nghiệp khác.

Cùng bị khởi tố, điều tra với các cáo buộc trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc, hiện bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát - bị điều tra về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt với cáo buộc nhận tiền nhà thầu

Theo bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết ngày 4/3 vừa qua, doanh nghiệp đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Bản công bố này cho thấy hai lãnh đạo của tổng công ty bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu công tác trong lĩnh vực hàng không từ năm 1995, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong hệ thống cảng hàng không.

Giai đoạn 2012-2017, ông Phiệt giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, một trong những sân bay lớn nhất cả nước. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc và đến tháng 8/2018 giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tháng 9/2024, ông Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Đáng chú ý, cuối tháng 2/2026, ACV đã có thông báo về việc cử ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT - kiêm nhiệm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2, thay vị trí của ông Vũ Thế Phiệt.

Nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Theo công bố thông tin bất thường của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vào ngày 7/3, ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Dương Văn Mậu, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, đã bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Thông báo nêu ông Nguyễn Hữu Tới bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu. Bên cạnh đó, ông Dương Văn Mậu bị điều tra về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai lãnh đạo nói trên và thực hiện công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định nội dung công bố là đúng sự thật và Vinaconex chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và con trai bị bắt

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn hóa chất Đức Giang).

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán.

Cụ thể, ông Huyền bị tạm giam để điều tra về ba tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, ông Duy Anh bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này bị cáo buộc đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn bị cho là che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, các sai phạm không chỉ dừng ở khai thác tài nguyên mà còn liên quan đến môi trường. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai).

Nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt tại các công ty thành viên cũng bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 14 người.