Trong thông cáo báo chí phát đi tối 21/5, TV2 cho biết đã phân công, ủy quyền lại toàn bộ nhiệm vụ và thẩm quyền của các nhân sự bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành không bị gián đoạn.

Cùng với đó, toàn bộ đội ngũ quản lý các cấp, giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư, giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên các phòng ban chức năng đều giữ nguyên chức trách, đang làm việc bình thường.

Theo TV2, các hoạt động khảo sát, tư vấn, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công xây lắp... vẫn diễn ra bình thường. Công tác giám sát an toàn, quản lý chất lượng, vận hành và bảo trì các nhà máy điện được thực hiện theo đúng quy trình.

Ông Nguyễn Chơn Hùng.

TV2 đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm về nguồn và lưới điện. Hệ thống quản trị được chuẩn hóa, vận hành dựa trên quy trình và sự phối hợp của toàn thể công ty.

“Chúng tôi khẳng định tiến độ, chất lượng và an toàn các dự án được kiểm soát chặt chẽ; công tác vận hành và bảo trì các nhà máy điện được thực hiện 24/7, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật và thực hiện đúng cam kết”, TV2 cho hay.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cập nhật công khai, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp theo quy định.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, TV2 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT TV2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty.