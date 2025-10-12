Thử thách kép trong khoang lái chật hẹp

Vai cơ trưởng Phong trong Tử chiến trên không đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Xuân Phúc. Trò chuyện với VietNamNet, Xuân Phúc chia sẻ để chuẩn bị cho vai diễn, anh trải qua quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Đặc biệt, Xuân Phúc được ông Trung Nam - cơ trưởng thật của chuyến bay năm 1978 - trực tiếp tư vấn.

Anh được hướng dẫn tận tình những thao tác cơ bản khi bước lên khoang lái. Song song với việc nắm vững kỹ thuật, Xuân Phúc phải nhập tâm để thể hiện thần thái của phi công và cảm xúc khi đối diện ranh giới sống chết mong manh.

Xuân Phúc vào vai cơ trưởng Phong trong "Tử chiến trên không".

Xuân Phúc thừa nhận vai này đặc thù ở không gian rất chật hẹp và thời lượng xuất hiện ít hơn các dự án trước. Nếu không diễn đúng tâm lý của cơ trưởng đang điều hành chuyến bay và chống không tặc, khó thuyết phục khán giả", anh nói.

Khó khăn hơn các đồng nghiệp đóng cảnh vệ, tiếp viên, hành khách hay không tặc vì họ có nhiều thời gian tương tác, Xuân Phúc và Trần Ngọc Vàng (đóng cơ phó - PV) chỉ diễn trong buồng lái chật hẹp, gần như không tương tác trực tiếp với bên ngoài.

Anh kể vợ hay nói đùa thấy chồng toàn đóng vai bị bắt, tù tội, mãi đến giờ mới có vai chính trực. Vợ anh vui khi anh vào vai cơ trưởng Phong trong Tử chiến trên không và mong anh sẽ có thêm các vai anh hùng.

"Đầu tư" nhiều để không bị lép vế trước Thái Hòa, Trương Thế Vinh

Xuân Phúc được biết đến qua danh hiệu Nam vương sinh viên Hà Nội 2012. Anh từng đóng Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái tim có nắng, Đấu trí, Cây táo nở hoa, Đi về phía lửa... và thường hóa thân vào những nhân vật chính diện, từ chiến sĩ công an đến người lính cứu hỏa.

Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm trở lại đây, Xuân Phúc chủ động tìm kiếm, thử sức với các vai phản diện. "Tôi không muốn khán giả chỉ thấy một món ăn quen thuộc mãi. Thử thách mới mẻ giúp tôi trưởng thành hơn", anh tâm sự.

Xuân Phúc trong các vai chính diện.

Hình ảnh vai phản diện của Xuân Phúc rõ nét bắt đầu từ series Hùng long phong bá xoay quanh thế giới tội phạm tại TPHCM. Anh đảm nhận mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm. Để chinh phục vai phản diện, Xuân Phúc dành thời gian quan sát thực tế, xem phim hành động Việt Nam, đọc báo chí về tội phạm, thậm chí tiếp cận môi trường gần gũi với nhân vật để nắm bắt cử chỉ, cách ăn mặc và hành vi, tạo ra nét riêng cho nhân vật.

Xuân Phúc nói trước đó từng có vai phản diện nhỏ nhưng đáng nhớ là Hải Vịt trong Cây táo nở hoa (2021). Dù xuất hiện không nhiều, khán giả hả hê vì Hải Vịt trị được vai Ngà của Trương Thế Vinh. Đóng cặp cùng Thái Hòa và Trương Thế Vinh, Xuân Phúc phải đầu tư nhiều để không bị lép vế và chọn cách không xem bản gốc để giữ sự tươi mới trong diễn xuất.

Xuân Phúc có ngoại hình đẹp, cao 1m8 và từng là Nam vương Sinh viên Hà Nội 2012.

Anh chia sẻ với VietNamNet không muốn bị đóng khung ở bất cứ dạng vai nào. Đầu tháng 11 tới, Xuân Phúc tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với phim Trái tim què quặt trong vai chiến sĩ công an.

Vợ xoay sở từng đồng khi chồng "bắt đầu lại từ số 0"

Xuân Phúc kết hôn năm 2018 và đã có cậu con trai 4 tuổi. Anh thừa nhận nếu không có vợ, khó có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Vợ anh chịu thương, chịu khó, tâm lý và hy sinh rất nhiều. Cô đồng hành từ lúc anh tay trắng vào Nam lập nghiệp.

Khi vào TPHCM được 2 tháng, anh bắt đầu lại từ số 0 từ đi casting phim, quảng cáo, đóng vai quần chúng. Chưa có nhiều mối quan hệ nên công việc không như mong muốn, có những tháng Xuân Phúc không có việc làm. Vợ anh luôn đồng hành, xoay sở hỗ trợ, tìm cách giúp gia đình nhỏ vượt khó.

Vợ chồng Xuân Phúc và con

Đáp lại sự ủng hộ của vợ, Xuân Phúc rất hay tặng quà bất ngờ mà không nói trước. Những ngày lễ, anh cố tình "bơ", không nhắc gì, đến cuối ngày mới tặng quà làm vợ bất ngờ.

Dù bận rộn, Xuân Phúc luôn ưu tiên cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh đưa vợ con đi chơi sau mỗi dự án để thư giãn. Bên cạnh đó, anh dành thời gian tập luyện, chơi thể thao để cân bằng với công việc.

Nhìn lại 10 năm hoạt động Xuân Phúc cho rằng bài học lớn nhất là sự kiên trì và lòng yêu nghề. Sự đồng hành của bố mẹ, vợ con cũng giúp anh có được thành công hiện tại.

Trailer phim "Tử chiến trên không":

Ảnh: FBNV, Video: NSX