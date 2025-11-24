Chia sẻ của ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, Chủ tịch chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” lý giải việc trực tiếp đến Việt Nam để trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên cho dự án Vinhomes Green Paradise, ngày 20/11.

“Viên ngọc quý” của nhân loại

- Sau khi chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” được phát động, phản ứng quốc tế như thế nào, thưa ông?

Ngay sau khi được phát động vào Ngày Thành phố Thế giới 31/10, chúng tôi đã nhận về hàng trăm đề xuất từ khắp các châu lục. Mức độ quan tâm vượt ngoài kỳ vọng, cho thấy đây là một cuộc vận động có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tôi đặc biệt hào hứng khi thấy các đề cử rất đa dạng và mang nhiều khát vọng khác nhau. Điều đó chứng minh nhân loại đang thực sự sẵn sàng đối thoại về tương lai đô thị.

- Có hàng trăm dự án đăng ký. Điều gì khiến ông trực tiếp đến Việt Nam và trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên cho Vinhomes Green Paradise?

Vinhomes Green Paradise là ứng viên đầu tiên hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn để đăng ký tham gia, và điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với tầm nhìn họ dành cho dự án này. Một siêu đô thị ESG++ là mô hình chưa từng có trên thế giới. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi trực tiếp đến Việt Nam "mục sở thị" và trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên. Vinhomes Green Paradise thực sự là một ứng viên xứng đáng!

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, Chủ tịch chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”(giữa) trực tiếp trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên cho Vinhomes Green Paradise

Biểu tượng cho tầm nhìn toàn cầu của Việt Nam

- Sau chuyến khảo sát tại Cần Giờ, đâu là điều khiến ông ấn tượng nhất về ứng viên Vinhomes Green Paradise?

Đó là tầm nhìn của Vingroup! Dù điều tôi thấy mới chỉ là một phần của một tầm nhìn còn lớn hơn rất nhiều. Dự án được định vị như một biểu tượng mạnh mẽ cho tầm nhìn quốc gia và khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới của Việt Nam.

Khi đến tận nơi, tôi rất ấn tượng trước vẻ đẹp và sự độc đáo của Cần Giờ. Vị trí tựa rừng, hướng biển trao cho Vinhomes Green Paradise lợi thế hiếm có để trở thành một đại đô thị phi thường. Đây thực sự là một “viên ngọc quý”, một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng.

Theo ông Jean-Paul de la Fuente, Vinhomes Green Paradise là một “viên ngọc quý”, một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng

- Tham gia vào cuộc bình chọn, và nếu giành chiến thắng, theo ông, dự án này sẽ tác động ra sao đối với kinh tế cũng như hình ảnh quốc gia của Việt Nam?

Lịch sử cho thấy, các chiến dịch toàn cầu của chúng tôi luôn tạo ra tác động sâu rộng. Hai chiến dịch trước, gồm “7 Kỳ quan Thế giới Mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới” đã tạo ra hiện tượng mà các nhà nghiên cứu gọi là “Hiệu ứng Kỳ quan”. Hiệu ứng đó giúp kinh tế, xã hội của các điểm đến tăng trưởng đến mức đáng kinh ngạc.

Với “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, các ứng viên có cơ hội gia tăng giá trị thương hiệu đô thị, giá trị doanh nghiệp và xa hơn là vị thế quốc gia.

Hãy nhớ câu chuyện của Vịnh Hạ Long hơn 10 năm trước. Vịnh Hạ Long đã tự định vị mình trong một chiến dịch toàn cầu, đã nỗ lực mạnh mẽ, tham gia tích cực và được bầu chọn trở thành một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới” giữa hàng trăm ứng viên. Vì vậy, tôi tin Vinhomes Green Paradise có thể làm được điều tương tự nhưng ở cấp độ lớn hơn, cạnh tranh trực tiếp với những đô thị biểu tượng trên toàn thế giới.

“Vị trí tựa rừng, hướng biển trao cho Vinhomes Green Paradise lợi thế hiếm có để trở thành một đại đô thị phi thường”. Ảnh phối cảnh

Tôn vinh tầm nhìn của những nhà phát triển tiên phong

- Chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” muốn khởi tạo một cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai đô thị. Vì sao điều này trở nên cấp thiết, thưa ông?

Với những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt, cách mà chúng ta kiến tạo không gian sống phải thay đổi. Các đô thị bền vững tương lai không được phép “lấy đi” tài nguyên, mà phải “cho lại”, góp phần phục hồi và nuôi dưỡng hành tinh.

Chúng tôi muốn thế giới cùng nhìn vào chương tiếp theo của nền văn minh, với những đô thị biết dung hòa thiên nhiên, công nghệ và con người. Tương lai chỉ được tạo nên bởi những ý tưởng lớn và những dự án dám đi trước. Chúng tôi muốn tôn vinh chính những người đang viết nên chương tiếp theo đó.

- Và đó là lý do New7Wonders khẳng định “những kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay”, thưa ông?

Đúng vậy! Nếu hai chiến dịch trước tôn vinh di sản quá khứ và thiên nhiên hiện tại, thì “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” tôn vinh tầm nhìn cho thế hệ mai sau.

Các kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay, từ chính những lựa chọn, sức sáng tạo và bản lĩnh của các “nhà tiên phong” trong quy hoạch, phát triển đô thị. Chỉ những đô thị có đủ khát vọng và tầm nhìn dài hạn mới có thể trường tồn và trở thành “kỳ quan” đúng nghĩa, là di sản giá trị cho các thế hệ tương lai.

“7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” tập trung vào 3 tiêu chí: Phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên; Thuộc tính đô thị thông minh; và Con người là trung tâm của mọi thiết kế

- Vậy một “Kỳ quan Đô thị Tương lai” sẽ được New7Wonders đánh giá theo tiêu chí nào?

Chúng tôi tập trung vào ba tiêu chí: Phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên; Thuộc tính đô thị thông minh; và Con người là trung tâm của mọi thiết kế.

Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về chính người dân trên toàn thế giới. Cuộc bình chọn toàn cầu cho phép những người tham gia bày tỏ tiếng nói về nơi họ tin là xứng đáng đại diện cho tương lai nhân loại - những nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng mơ ước.

Huệ Anh (thực hiện)