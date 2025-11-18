Đầu tháng 11, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đây được xem là dự án hạ tầng chiến lược, mở ra trục kết nối biển quan trọng của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đề xuất, tuyến cầu vượt biển có chiều dài khoảng 15–17km, vượt qua vịnh Gành Rái để nối xã Bình Khánh – Cần Giờ với khu vực ven biển Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực trung tâm xã Cần Giờ, nơi dự kiến là điểm đầu của cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nếu dự án được chấp thuận triển khai trong thời gian tới.

Khu vực ven biển Vũng Tàu nằm dọc tuyến đường Trần Phú, tập trung đông đúc khu dân cư, bến cảng và hàng trăm tàu thuyền neo đậu.

Cầu dự kiến có độ tĩnh không khoảng 56m nhằm bảo đảm cho tàu biển quốc tế ra vào luồng hàng hải thuận lợi. Hình thức đầu tư được kiến nghị là BT trong khuôn khổ dự án PPP, doanh nghiệp tự cân đối nguồn vốn để thực hiện nghiên cứu trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được giao nhiệm vụ. Ý tưởng về cầu vượt biển Cần Giờ xuất hiện lần đầu tại hội nghị quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017 do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất.

Hiện nay, việc di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chủ yếu phụ thuộc vào phà, mất khoảng 30–35 phút và chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết. Trong ảnh là bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu.

Nếu cầu vượt biển được xây dựng, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 10 phút, tạo trục kết nối trực tiếp từ TPHCM qua Cần Giờ đến Vũng Tàu mà không cần vòng qua Quốc lộ 51 hay các tuyến đường bộ hiện hữu vốn thường xuyên quá tải. Trong ảnh là bến phà biển Vũng Tàu - Cần Giờ.

Phía Cần Giờ là khu vực ven biển giữ vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị – cảng biển – du lịch của TPHCM. Đây cũng là nơi đang hình thành siêu dự án đô thị du lịch biển quy mô gần 2.900ha, được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao của thành phố.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đến Cần Giờ hiện còn hạn chế, phụ thuộc chủ yếu vào phà Bình Khánh; việc kết nối với các địa phương lân cận chưa đồng bộ khiến tiềm năng phát triển chưa được khai thác tương xứng.

Tuyến xe buýt từ TPHCM đi Cần Giờ chạy trên trục đường duy nhất, băng qua khu dân cư rồi men theo rừng ngập mặn trước khi vào trung tâm huyện.

Việc hình thành một tuyến cầu vượt biển được kỳ vọng sẽ bổ sung trục ven biển chiến lược, tăng năng lực liên kết vùng, hỗ trợ phát triển cảng biển Cái Mép – Thị Vải, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển và hệ thống đô thị dọc bờ.

Cùng với dự án lấn biển đang thi công sôi động, các dự án khác như nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang đề xuất nghiên cứu triển khai…