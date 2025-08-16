Cụ thể, để bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập cho năm học 2025-2026, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 61/CĐ-TTg.

Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Bộ cũng đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo việc kịp thời thực hiện hợp đồng thay thế những trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, thôi việc hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động chưa sử dụng để đảm bảo bổ sung giáo viên, nhân viên, người lao động còn thiếu cho các cơ sở giáo dục.

Ngoài các chính sách theo chế độ làm việc và chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên, nhân viên theo quy định, Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh quan tâm tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất, rà soát, cải tạo nhà công vụ và các chính sách hỗ trợ theo điều kiện thực tế của địa phương cho đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc cho đội ngũ khi thực hiện điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp.

Tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp đến khi có hướng dẫn mới

Đối với việc thực hiện chia vùng để tính định mức giáo viên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới.

Việc thực hiện định mức học sinh/lớp trong các trường tiểu học, THCS đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 20 thì UBND cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

Về quy trình thực hiện, căn cứ tình hình các điều kiện đảm bảo hiện có (điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ…), hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tính toán, đề xuất với UBND cấp xã về định mức học sinh/lớp; UBND cấp xã xem xét, báo cáo Sở GD-ĐT để Sở trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cụ thể sĩ số thấp hơn hoặc phải vượt quá mức trần tối đa quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 20.