Những ngày đầu năm học 2026-2027, hơn 270 học sinh có nhà ở xa vẫn được bố trí ăn, nghỉ tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) và phân hiệu Nà Nhạn.

Trước đó, ngày 28/8, ông Nguyễn Thanh Trung, Hiệu trưởng nhà trường, đăng thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gạo, thực phẩm, gia vị và những điều kiện thiết yếu để duy trì bữa ăn cho 309 học sinh nhà xa trường. Theo thư, nhiều em có nhà cách trường 7-15km, việc đi lại trong ngày gặp khó khăn.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thái Dương

Sau thông tin báo chí phản ánh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh Điện Biên khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách và chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm điều kiện đến trường, học tập và sinh hoạt.

Đến nay, bếp ăn của nhà trường vẫn được duy trì, nhưng số học sinh ở lại thực tế giảm so với dự kiến ban đầu.

Hơn 270 học sinh ăn, nghỉ tại trường

Ngày 9/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp cho biết, sau khi sáp nhập, trường tiếp nhận thêm học sinh từ khu vực Nà Nhạn. Nhiều em là người Mông ở các bản Phá Khôm, Hồi Chổn, Nà Pết; một số em khác đến từ Có Cượm, Muông, Xá.

Qua rà soát, tại phân hiệu Nà Nhạn có hơn 200 học sinh cần ở lại trường, trong khi khu vực trường chính có khoảng 70 em.

Trước thời điểm phát thư kêu gọi, nhà trường dự kiến có 309 học sinh cần hỗ trợ ăn, nghỉ. Tuy nhiên, sau đó một số gia đình xin đưa con về nhà và cam kết đưa đón hằng ngày do không đủ khả năng đóng góp tiền ăn.

Nhà trường hiện tổ chức cho học sinh ăn hai bữa mỗi ngày với mức thu dự kiến 17.000 đồng. Tuy nhiên, theo hiệu trưởng, khả năng đóng góp của các gia đình không đồng đều.

Có phụ huynh chỉ có thể đóng từng phần. Với những trường hợp chưa nộp được tiền, học sinh vẫn được nhà trường bố trí ăn cùng các bạn.

“Gia đình nào nộp được thì nộp, gia đình nào chưa nộp được thì nhà trường vẫn nấu cho các cháu ăn. Không phải ứng tiền, chúng tôi đang nợ đơn vị cung ứng”, ông Trung nói.

Theo vị hiệu trưởng, tài khoản tiếp nhận hỗ trợ đến nay có hơn 100 triệu đồng. Nhà trường chưa sử dụng số tiền này và đang chờ hướng dẫn của UBND xã để hoàn thiện thủ tục trước khi chi.

Riêng gạo, khu vực trường chính còn một phần được vận động từ năm học trước. Tại phân hiệu Nà Nhạn, nhà trường vẫn cần tìm thêm nguồn hỗ trợ để duy trì bữa ăn cho học sinh.

Giáo viên thay nhau trực để học sinh ở lại

Theo ông Trung, việc tổ chức ăn, nghỉ tại trường không chỉ nhằm giải quyết bữa ăn mà còn giúp học sinh nhà xa duy trì việc học hai buổi.

Học sinh tan buổi sáng vào khoảng 11h. Với những em ở xa, thời gian đi và về có thể kéo dài gần 2 giờ. Sau bữa trưa, các em hầu như không còn thời gian nghỉ trước khi quay lại trường học buổi chiều.

Ngày mưa, việc đi lại càng khó khăn. Nếu học sinh thường xuyên nghỉ một vài buổi trong tuần, quá trình học bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức.

“Một tuần các cháu nghỉ 1-2 buổi thì bài học bị ngắt quãng, rất khó nâng chất lượng. Chỉ cần các cháu được ăn, nghỉ tại trường, không phải đi về mỗi ngày thì chúng tôi yên tâm hơn”, ông Trung chia sẻ.

Để quản lý những học sinh ở lại qua đêm, mỗi tối nhà trường bố trí 6 giáo viên trực luân phiên.

Nhiều học sinh ăn bán trú. Ảnh: Thái Dương

Khi học sinh đau ốm nhưng chưa liên lạc được với cha mẹ, giáo viên phải đưa các em đến cơ sở y tế, ký xác nhận và có trường hợp tạm ứng viện phí. Cũng theo vị hiệu trưởng, có giáo viên gửi con ở thành phố để thay nhau trực tại trường.

Xã cùng nhà trường rà soát từng trường hợp

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, cho rằng điều kiện đi lại thực tế ở miền núi có những đặc thù. Theo ông Tuấn, khoảng cách 7km ở miền núi khác với điều kiện ở đồng bằng. Ngay cả quãng đường 3-4km, việc học sinh đi bộ hoặc di chuyển trong điều kiện mưa gió, sấm chớp cũng có thể ảnh hưởng đến việc đến lớp.

Địa phương đã kiến nghị trong quá trình góp ý chính sách cần xem xét đặc thù về quãng đường, điều kiện đi lại và hoàn cảnh cụ thể của học sinh vùng cao.

Đối với việc vận động hỗ trợ, Chủ tịch UBND xã cho rằng mục tiêu giúp học sinh là chính đáng nhưng việc thực hiện cần đúng quy trình. Nhu cầu, đối tượng thụ hưởng và nguồn tiếp nhận phải được xác định rõ, bảo đảm công khai.

Các hoạt động tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thái Dương

Quan điểm của địa phương trước hết là vận động phụ huynh thực hiện trách nhiệm đối với con em. Với những gia đình đặc biệt khó khăn, không thể tự lo được, xã sẽ cùng nhà trường rà soát, đồng hành vận động nguồn hỗ trợ.

“Khó khăn đến đâu, xã đồng hành giải quyết đến đó, không để ảnh hưởng đến sĩ số và làm đứt đoạn việc học của các cháu”, ông Tuấn nói.