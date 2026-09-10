Theo thông tin của Sở GD-ĐT TPHCM về tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK), cho mượn sách và các giải pháp hỗ trợ học sinh, đến ngày 8/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng 26.931.865 bản, đạt tỷ lệ 107%.

Sở cho biết số liệu trên bao gồm cả SGK cho mượn, sách mua hộ và sách được trang bị cho thư viện. Tuy nhiên, trong số sách đã cung ứng có trường hợp phụ huynh mua 2 bộ, trong khi nhu cầu thực tế của một số học sinh vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in để bổ sung.

100% trường đã chốt nhu cầu, đặt mua bổ sung

Theo Sở GD-ĐT, qua rà soát danh sách các trường được thống kê chưa đặt SGK, đến nay đa số trường đã đặt hoặc có phương án bảo đảm sách cho học sinh.

Một số đơn vị nằm trong danh sách chưa đặt sách là do đã sáp nhập, tổ chức lại, không còn tồn tại độc lập. Một số trường hợp khác chủ yếu do phụ huynh đã tự trang bị sách. Ngoài ra, có trường đã nhận sách nhưng còn thiếu một vài cuốn do nguồn cung chưa đầy đủ.

Phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở GD-ĐT cho biết 100% trường đã chốt nhu cầu thực tế lần 2, đăng ký mua bổ sung phần còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng.

Toàn bộ lượng SGK các trường tổng hợp và đặt mua theo đúng nhu cầu thực tế của học sinh đang được khẩn trương vận chuyển, bàn giao trực tiếp về từng trường.

Nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian, hình thức nhận sách đến phụ huynh, học sinh ngay khi tiếp nhận bàn giao. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giao sách đến các trường theo thời gian thống nhất.

Sở GD-ĐT cũng phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin rộng rãi về địa điểm và hình thức đặt mua SGK trực tuyến, trực tiếp để hỗ trợ phụ huynh.

Vì sao vẫn có cảnh phụ huynh xếp hàng mua sách?

Liên quan phản ánh phụ huynh xếp hàng đông tại các điểm mua, nhận sách, Sở GD-ĐT cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, có phụ huynh từ các tỉnh lân cận lên TPHCM mua sách; có người đã mua được sách nhưng tiếp tục mua giúp người thân; thậm chí có trường hợp mua lại sách để bán ra bên ngoài.

Sở GD-ĐT nhìn nhận, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số ít học sinh thiếu một hoặc một số bản SGK.

Để không ảnh hưởng tiến độ chương trình và quyền lợi học tập của học sinh, ngành giáo dục đã triển khai đồng bộ nhiều phương án hỗ trợ. Cụ thể, các trường được yêu cầu khai thác tối đa nguồn sách đã trang bị cho thư viện; vận động phụ huynh đã mua 2 bộ sách cho những học sinh chưa mua được mượn một bộ. Bên cạnh đó, các trường huy động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới sử dụng tạm thời trong thời gian chờ sách mới được cung ứng.

Học sinh có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí

Trong thời gian chờ sách giấy, phụ huynh và học sinh có điều kiện về thiết bị, Internet được hướng dẫn sử dụng SGK điện tử miễn phí.

Theo Sở GD-ĐT, phụ huynh, học sinh có thể truy cập sách giáo khoa PDF tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: taphuan.nxbgd.vn.

Giáo viên cũng chủ động chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức… nhằm bảo đảm học sinh vẫn tiếp thu đầy đủ nội dung bài học trên lớp trong thời gian chưa có đủ SGK.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngành giáo dục và các đơn vị cung ứng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách. Sở đề nghị phụ huynh yên tâm, bình tĩnh, theo dõi các kênh thông tin chính thức của nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con em mình; đồng thời chủ động hỗ trợ học sinh sử dụng các giải pháp thay thế SGK bản giấy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để không làm gián đoạn việc học.