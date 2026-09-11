Tại “Match Day” - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, vượt qua hàng nghìn thí sinh, Vũ Hồng Đức được “hô tên” ở vị trí thứ 4. Tại kỳ thi này, Đức đạt 24,75/30 điểm, chỉ kém thủ khoa 0,16 điểm.

Ngay khi Hồng Đức hô tên và chọn chuyên ngành Nội tim mạch, cả hội trường vỗ tay, reo hò bởi đây vốn được xem là một chuyên ngành khó. Đức cũng là trường hợp đầu tiên của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 4 kỳ thi nội trú của Đại học Y Hà Nội.

Từ “trường ngoài” đến top 4 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Đức yêu thích ngành y từ nhỏ. Mẹ là bác sĩ nhi khoa, cũng là người truyền cảm hứng để Đức quyết định theo đuổi nghề y.

3 năm học tại Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) càng khiến tình yêu với ngành y của Đức rõ ràng hơn. Trong những giờ Sinh học, nam sinh đặc biệt hứng thú với các bài về cơ quan, bộ phận trên cơ thể.

“Em tò mò và thích tim mạch, tuần hoàn ngay từ khi còn học phổ thông”, Đức chia sẻ.

Khi đăng ký đại học, Đức đặt nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, nhưng thiếu một chút điểm để trúng tuyển. Nam sinh sau đó đỗ nguyện vọng 2 vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không đỗ nguyện vọng đầu tiên, Đức không coi đó là điều đáng buồn. “Em luôn tâm niệm môi trường chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là mình phải cố gắng”, Đức nói.

Vũ Hồng Đức vượt qua hàng nghìn thí sinh để lọt top 4 người có điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú. Ảnh: HMU

Trong 6 năm, nam sinh duy trì kết quả tốt nhờ sự yêu thích đối với nghề cùng cách học bền bỉ. Theo Đức, việc học ở trường có những giai đoạn nặng, đặc biệt là trước mỗi kỳ thi, nhưng em luôn cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần ổn định, học đều đặn mỗi ngày thay vì dồn vào những ngày cuối. Nhờ vậy, Đức đã tốt nghiệp với điểm trung bình 3,68, xếp loại Xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp, Đức có nhiều lựa chọn về nơi dự thi bác sĩ nội trú trong khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, nam sinh quyết định dự thi tại Trường Đại học Y Hà Nội bởi cảm thấy hình thức thi trắc nghiệm kết hợp tự luận phù hợp với mình.

Không được đào tạo từ Trường Đại học Y Hà Nội, Đức đã lên kế hoạch ôn thi từ giữa năm thứ 5 và duy trì liên tục cho đến tận ngày thi, đồng thời phải cân bằng với chương trình học trên trường.

Đức chia thời gian khá rạch ròi giữa việc học ở trường và ôn thi nội trú. Khi có thể, nam sinh kết hợp kiến thức của hai quá trình này để giảm thời gian học lại.

Bên cạnh việc học lý thuyết, Đức tận dụng thời gian đi lâm sàng để tìm hiểu các ca bệnh, chủ động hỏi thầy cô, anh chị đi trước những vấn đề chưa rõ. Những kiến thức được giải thích, sau đó áp dụng vào các ca bệnh cụ thể giúp Đức ghi nhớ lâu hơn thay vì học thuộc máy móc. Nhờ vậy, quá trình ôn thi của nam sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngày nhận kết quả, Đức “vỡ òa” vì vượt cả kỳ vọng.

Chọn ngành yêu thích thay vì chạy theo số đông

Tại “Match Day”, khi có quyền lựa chọn chuyên ngành trong nhóm đầu, Đức không mất nhiều thời gian cân nhắc.

Nam sinh yêu thích Nội tim mạch từ năm thứ 4 đại học và quyết định giữ lựa chọn này dù có điểm số cao, đủ khả năng chọn chuyên ngành “hot” khác.

“Có nhiều người hỏi em điểm cao như vậy có muốn thay đổi sang các ngành theo xu hướng không, nhưng em vẫn giữ đam mê của mình”, Đức nói.

Lựa chọn Nội tim mạch của Đức càng khiến nhiều người bất ngờ khi mẹ em là bác sĩ nhi khoa. Thay vì nối tiếp chuyên ngành của mẹ, Đức chọn lĩnh vực mình đã yêu thích từ những năm còn ngồi trên giảng đường.

Đức chụp cùng GS.TS Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nhưng tình yêu với Nội tim mạch của Đức không chỉ dừng ở sở thích. Trong những năm đại học, các bài tập nhóm của nam sinh thường liên quan đến lĩnh vực tim mạch. Khi thi lâm sàng, Đức cho biết có trên 50 lần bốc vào nội dung liên quan.

Các bạn vì thế đặt cho nam sinh biệt danh “Đức Tim mạch”.

Việc thường xuyên được bạn bè hỏi bài cũng khiến Đức có thêm động lực để tự tìm hiểu sâu hơn. Một trong những nội dung nam sinh dành nhiều thời gian tìm hiểu là đọc điện tâm đồ - lĩnh vực tương đối khó với sinh viên y khoa.

“Em thấy nó có cơ chế rất hay, từ đó càng có niềm yêu thích với lĩnh vực này”, Đức chia sẻ.

Sau Match Day, Đức sẽ chuẩn bị bước vào hành trình bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm, kết hợp học tập và trực tại bệnh viện.

“Hiện tại em cố gắng hoàn thành những việc chưa làm được để sẵn sàng dấn thân vào việc học nội trú tại viện”, Đức chia sẻ.