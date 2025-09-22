Hôm nay (22/9) chuyến tàu đầu tiên đưa cán bộ từ phía tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) di chuyển sang phía đông Hải Phòng để làm việc đã chính thức vận hành.

Chuyến tàu có số hiệu HP15 lăn bánh từ ga Hải Dương đưa gần 200 cán bộ, công chức tới công sở, giải quyết bước đầu những khó khăn trong việc đi lại giữa 2 khu vực sau sáp nhập.

Có gần 200 cán bộ đi làm bằng tàu hoả.

Ông Lê Quý Tiệp - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng sáng nay dậy từ sớm để 5h50 phút lên tàu HP15, di chuyển xuống Trung tâm hành chính công, thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân hàng ngày.

Trên tàu, ông và nhiều lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị khác có thể ăn sáng nhẹ. Tới ga Thượng Lý, mọi người xuống tàu lên xe buýt được bố trí sẵn, mua vé thêm 10 nghìn, di chuyển về Trung tâm hành chính công Hải Phòng để làm việc.

Ông Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở Xây dựng cùng Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Hiệu đi làm bằng tàu cùng cán bộ và nhân dân.

Các cán bộ thuộc đơn vị khác như Thành đoàn, Công an thành phố… thì xuống tàu ở điểm cuối là ga Hải Phòng. Tại đây, bước đầu hãng taxi Én Vàng đang bố trí xe miễn phí đón mọi người về đơn vị.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng mua vé tàu đi làm sáng nay.

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Dương Thị Hương Giang cho biết: "Đây là ngày đầu tiên tôi cùng nhiều cán bộ trong đơn vị không di chuyển bằng phương tiện cá nhân mà đi làm bằng tàu hoả.

Gần 6h chúng tôi lên tàu, sau 1h10 phút là tới ga Hải Phòng. Mỗi người chỉ phải trả 55 nghìn/lượt đi. Việc đi lại bằng tàu hoả vừa an toàn, vừa tiết kiệm, thời gian di chuyển chủ động, không lo tắc đường, không sợ mưa gió”.

Phó bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Dương Thị Hương Giang (bên phải) cùng cán bộ của đơn vị rất khấn khởi trong ngày đầu tàu hoả đưa đón cán bộ hoạt động.

Tại ga Hải Dương, trong ngày đầu này, Phó bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Hiệu đi cùng mọi người, đồng thời trò chuyện, động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân di chuyển sang phía đông thành phố yên tâm di chuyển bằng tàu hoả.

Trên tàu có phục vụ ăn sáng, nước uống và một số dịch vụ tiện ích khác. Từ ngày 22/9, Công ty CP Vận tải đường sắt giảm 50% giá suất ăn trên tàu và miễn phí nước lọc cho khách hàng.

Bữa sáng trên tàu, giúp cán bộ tiết kiệm được thời gian.

Công ty CP Vận tải đường bộ bố trí xe trung chuyển đưa đón cán bộ, công chức từ ga Thượng Lý về Trung tâm hành chính và ngược lại, giá vé là 10 nghìn đồng/người/lượt.

17 giờ 30 chiều hàng ngày, tàu HP16 sẽ đưa các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trở về phía tây thành phố sau một ngày làm việc, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 35 phút.