Tối thứ 7 (6/9), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân nhận được cuộc gọi của Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu. Ông Châu giao cho ông Quân chỉ đạo Sở VHTT & DL phối hợp với Sở Xây dựng, Thành đoàn, công an vận động doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan bố trí phương tiện miễn phí đưa người dân tới tham quan Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Đông Anh, Hà Nội.

3 ngành “chạy sô”, 24 giờ biến mong ước thành hiện thực

Ngay sau cuộc gọi, ông Lê Anh Quân lập tức trao đổi với các đơn vị liên quan, yêu cầu hoàn thành công tác chuẩn bị trong Chủ nhật (7/9).

Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Thị Hoàng Mai và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quý Tiệp nhanh chóng tổ chức họp trực tuyến trong đêm, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đầu mối.

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch Lê Anh Quân chủ trì cuộc họp với sự tham gia của nhiều bên, bao gồm các doanh nghiệp vận tải và lữ hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân họp, chỉ đạo công tác đưa đón, tổ chức cho toàn bộ người dân Hải Phòng thăm triển lãm

Các doanh nghiệp thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng bố trí xe và nhân sự phục vụ người dân. Nhiều đơn vị lữ hành cũng huy động đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu văn hóa, địa phương để đồng hành cùng người dân trong hành trình hơn 100km đầy ý nghĩa.

UBND TP Hải Phòng cùng 2 sở đã đưa ra nhiều phương án thiết thực, đảm bảo việc đưa đón người dân trong 10 ngày diễn ra triển lãm được an toàn, chu đáo và hiệu quả.

Đến 23h tối 7/9, mọi kế hoạch đã hoàn thiện. Trước đó, hệ thống truyền thông, thông tin cơ sở và báo chí địa phương đồng loạt lan tỏa tin vui này đến người dân Hải Phòng. Sáng 8/9, những chuyến xe miễn phí đầu tiên chính thức lăn bánh.

Những công dân đầu tiên của Hải Phòng đi trên chuyến xe 0 đồng thăm triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Cổng thông tin điện tử của Sở VHTT&DL nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, yêu thích của người dân bày tỏ sự khấn khởi trước chủ trương kịp thời, vì dân. Đường dây nóng tiếp nhận người đăng ký đi dự triển lãm luôn ở tình trạng “cháy máy” đến tận 0h.

Sáng 8/9, 11 chuyến xe đầu tiên chở hơn 400 người dân Hải Phòng khởi hành đến triển lãm. Trên suốt chặng đường, người dân phấn khởi hát vang những bài ca về Đảng, về Bác, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Đó cũng là ngày đầu gia hạn thời gian tham quan triển lãm theo lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các doanh nghiệp Hải Phòng cam kết tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba số lượng xe so với ngày đầu.

Cảm xúc trọn vẹn của người dân

Sáng 8/9, bà Trần Anh Tú (56 tuổi, phường An Biên, TP Hải Phòng) dậy từ 5h, cùng bạn bè đến Cung Văn hóa Việt Tiệp để tham gia đoàn xe miễn phí.

Bà kể: “Tại triển lãm, chúng tôi được tham quan 80 gian hàng tiêu biểu của Hải Phòng và khu trưng bày trong nhà Rùa, cùng các gian hàng của 33 tỉnh, thành khác. Cảm xúc về một Việt Nam tươi đẹp, hùng cường khiến chúng tôi hân hoan suốt chuyến đi.”

Niềm vui và lòng tự hào của người dân khi được tham quan triển lãm

Tại hai điểm tập kết chính là Cung Văn hóa Việt Tiệp (Đông Hải Phòng) và Nhà văn hóa Xứ Đông (Tây Hải Phòng - Hải Dương cũ), từ ngày 8 - 15/9, các chuyến xe đưa đón người dân được tổ chức vào hai khung giờ cố định mỗi ngày. Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu yêu cầu đảm bảo dịch vụ tận tình, chu đáo, không giới hạn số lượng người tham gia.

Ông Lê Phi Hải (68 tuổi, phường Nam Đồng, Hải Dương cũ) chia sẻ: “Triển lãm 80 năm mới có một lần, tôi đã mong được tham quan từ lâu nhưng không có điều kiện. Nhờ chương trình xe miễn phí của TP, tôi đã thỏa ước nguyện. Trên những chuyến xe "0 đồng", chúng tôi được đưa đến tận nơi, cảm xúc dâng trào trước những thành tựu 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Qua đây, tôi cũng nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn của Hải Phòng đến an sinh xã hội, đặc biệt sau khi Hải Dương sáp nhập.”

Người dân Hải Phòng hào hứng khi được tới tham quan triển lãm

Lòng yêu quê hương như được dịp bộc bạnh, người dân tham quan triển lãm cảm nhận rõ sự phát triển của Hải Phòng, của đất nước thông qua những gian hàng, những thành tựu kinh tế cũng như các khu vực văn hoá, lịch sử trầm tích theo thời gian, nay được tái hiện lại sinh động.

Hôm nay (9/9), ngày thứ 2 thực hiện chủ trương, do người dân tham gia tăng đột biến, thành phố Hải Phòng đã huy động tới 43 chuyến xe, kéo dài thời gian tiếp nhận tới tận trưa, bố trí cho hơn 1.800 người được tham quan triển lãm.