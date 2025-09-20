Ngày 20/9, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, triển lãm là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo ông Châu, đối với Hải Phòng, việc tham gia triển lãm vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn thứ ba cả nước sau hợp nhất; đồng thời là dịp tôn vinh hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, quảng bá hình ảnh thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ông Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị

Trong 19 ngày diễn ra triển lãm, khu trưng bày của Hải Phòng đón gần 600.000 lượt khách, tiêu thụ hơn 90% sản phẩm trưng bày, với doanh thu ước đạt 5 tỷ đồng.

Thành phố cũng tổ chức hơn 230 chuyến xe miễn phí đưa khoảng 10.000 người dân tham quan triển lãm, với sự đồng hành của 20 doanh nghiệp vận tải, lữ hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Quân và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến trao bằng khen cho các phóng viên báo chí vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp khi duy trì chất lượng phục vụ cao, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông cũng nhấn mạnh, dấu ấn Hải Phòng tại triển lãm còn được lan tỏa mạnh mẽ qua hơn 800 tin, bài, ảnh của báo chí, góp phần tôn vinh thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa của thành phố.

“Với quyết tâm cao, khát vọng lớn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng Hải Phòng sẽ đoàn kết, bứt phá, trở thành đô thị đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, xứng tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á”, ông Lê Ngọc Châu khẳng định.