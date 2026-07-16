Ngày 16/7, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình xác nhận ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/7.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân của ông Mai Văn Quyết và thống nhất chấp thuận nguyện vọng này.

Ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình đã nghỉ công tác từ ngày 1/7. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Trước đó, ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Mai Văn Quyết, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, ông Mai Văn Quyết được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7. Ông Quyết có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và các nội dung khác có liên quan trước khi nghỉ việc và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Ông Mai Văn Quyết (SN 1968, quê xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, Kỹ sư thủy lợi; Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Quyết từng trải qua nhiều vị trí công tác như Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

Ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình, ông Quyết được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình.