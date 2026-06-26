Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Oanh (SN 1977, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, trước đó, do quen biết anh V.Đ.H (trú tại phường Nam Định), Oanh biết vợ anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Oanh đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp vợ anh H. được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Tin lời Oanh, anh H. đã nhiều lần giao tiền cho người này với tổng số tiền 590 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện lời cam kết mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần bị yêu cầu hoàn trả, Oanh mới trả lại 31 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền 559 triệu đồng của anh H.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.