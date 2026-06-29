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Chiều 29/6, tại Cảng cá Ninh Cơ (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) diễn ra cuộc diễn tập thực binh Phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Cuộc diễn tập huy động hàng nghìn người thuộc các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, cùng nhiều phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, trong đó có trực thăng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Theo tình huống giả định, lúc 5h ngày N-3 xuất hiện siêu bão số 3 (tên quốc tế TRAMI) với sức gió mạnh cấp 15-16, giật cấp 17, dự báo đổ bộ vào tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cuộc diễn tập gồm 2 vấn đề huấn luyện lớn, phản ánh đầy đủ các giai đoạn ứng phó với siêu bão.

Vấn đề huấn luyện thứ nhất gồm: Thông tin, thông báo, cảnh báo bão mạnh, siêu bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tổ chức sắp xếp neo đậu; hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng; sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời thiết lập Sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó.

Vấn đề huấn luyện thứ hai: Các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị chìm, trôi dạt trên sông, trên biển; xử lý các sự cố cháy nổ phát sinh trong điều kiện thiên tai; đồng thời triển khai thiết lập và vận hành bệnh viện dã chiến phục vụ công tác cứu chữa, tiếp nhận nạn nhân.

Tình huống giả định đặt ra là lúc 13h, ngày N-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp của 2 tàu hàng đâm va vào nhau khiến 2 tàu hư hỏng nặng, 1 tàu có nguy cơ bị chìm. Trên 2 tàu có 20 thuyền viên, trong đó 4 thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Lúc 13h05, ngày N-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông tin có 1 tàu cá Ninh Bình, số hiệu NB 90898, bị hỏng máy trôi dạt, trên tàu có 5 thuyền viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng chỉ đạo thành lập Biên đội 2 tàu, 3 xuồng xuất kích đi tìm kiếm cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận được thuyền viên bị nạn, kịp thời cứu vớt các thuyền viên đang lênh đênh trên sóng biển hung dữ.

Các thuyền viên bị nạn về bờ được quân y và nhân viên y tế địa phương sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển về bệnh viện đa khoa địa phương cấp cứu.

Trong quá trình xảy ra tai nạn đâm va, hệ thống điện trên tàu Hải Dương 01 bị chập cháy, bắt lửa vào khu vực hầm máy và cabin. Lửa bắt đầu bùng lên ở giữa tàu, xuất hiện các cột khói đen trên mặt boong.

Các thuyền viên trên tàu lập tức hô hoán và sử dụng các bình chữa cháy cầm tay sẵn có trên tàu dầu để triển khai dập cháy. Tuy nhiên do đám cháy lan nhanh nên các phương án chữa cháy cá nhân không còn hiệu quả.

Trước tình thế cấp thiết, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh sử dụng 2 tàu, 5 xuồng, các loại hóa chất chuyên dụng để nhanh chóng tiếp cận tàu bị nạn, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật chữa cháy, đề phòng cháy nổ lan rộng.

Tại khu vực hiện trường, các tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh bắt đầu sử dụng vòi rồng và các hóa chất để chữa cháy.

Tại khu vực vùng nước xung quanh hiện trường, lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục sử dụng xuồng cảnh giới, bảo vệ, không cho các phương tiện khác vào khu vực nguy hiểm.

Sau khi nhận được thông tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn không quân 371 tham gia tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trôi dạt trên biển.

Sau một thời gian tích cực khẩn trương, trong điều kiện thời tiết đặc biệt phức tạp, với sự phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng chặt chẽ của các lực lượng, trực thăng cứu hộ cứu nạn Mi171 của Trung đoàn không quân 916 đã tìm kiếm được thuyền viên trôi dạt, cẩu vớt người bị nạn trên biển.

Sau khi kết thúc diễn tập thực binh ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn, Ban Tổ chức tiếp tục phần thực binh thiết lập và vận hành bệnh viện dã chiến tiếp nhận, điều trị người bị thương, bị bệnh trong khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Các đại biểu tham quan bệnh viện dã chiến.

Các nội dung thực binh trong cuộc diễn tập hôm nay được xây dựng chặt chẽ, sát với tình hình thực tế. Thông qua đó, tỉnh Ninh Bình đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các cấp, ngành, lực lượng trong xử lý tình huống thiên tai lớn;

Cùng với đó, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra bão mạnh, siêu bão trong thực tế.