Câu chuyện “nữ thạc sĩ 45 tuổi thất nghiệp, ra vỉa hè bán trái cây” đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, trang QQ đưa tin.

Theo chia sẻ của tài khoản có tên “Chị Đồng bán một sạp nhỏ”, người phụ nữ họ Trần này từng đi du học, có bằng thạc sĩ và đã có 12 năm sinh sống, làm việc tại Bắc Kinh. Trước khi thất nghiệp, chị Trần từng giữ vị trí giám đốc trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi công việc không thuận lợi, chị quyết định nghỉ việc. Hai năm thất nghiệp khiến cuộc sống đảo lộn. Trong khi vẫn phải gánh khoản vay mua nhà và tổng số nợ khoảng 800.000 NDT (tương đương 3,1 tỷ đồng), chị Trần buộc phải tìm một hướng đi mới để trang trải cuộc sống.

Nữ thạc sĩ từng đi du học những vẫn không thoát khỏi “cơn bão” kinh tế khó khăn. Ảnh: 163

Theo lời kể của chị Trần, trước đây, thu nhập của chị từng đạt khoảng 45.000 NDT/tháng (gần 175 triệu đồng). Hiện tại, thu nhập từ việc bán hàng chỉ còn vài nghìn NDT mỗi tháng, khoảng 7,8-19,4 triệu đồng, tùy tình hình kinh doanh.

Trước khi tập trung bán trái cây, chị từng thử nhiều công việc khác như bán xiên nướng, khoai lang nướng và nước ép trái cây. Sau nhiều lần thử sức, chị Trần hiện chọn bán trái cây là công việc chính.

Khoảng cách rất lớn giữa cuộc sống trước đây và hiện tại khiến chị không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Chị Trần thừa nhận bản thân “không cam lòng”, nhưng trước áp lực cuộc sống, chị hiểu rằng mình không thể mãi chờ đợi một công việc phù hợp mà phải tự tìm cách bắt đầu lại.

Bên cạnh những lời động viên, câu chuyện của chị Trần cũng nhận được không ít ý kiến nghi ngờ rằng chị đang cố tình xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Trước những hoài nghi này, chị Trần không phủ nhận. Người phụ nữ 45 tuổi thẳng thắn cho biết chị thực sự muốn xây dựng tài khoản và thu hút lưu lượng, bởi đây cũng là một cách giúp sạp hàng có thêm khách.

Theo chị, việc đưa câu chuyện cá nhân lên mạng không đơn thuần nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng mà còn phục vụ mục tiêu kinh doanh.

“Bây giờ đúng là vì lưu lượng, bởi tôi muốn tiếp tục duy trì sạp hàng này”, chị Trần chia sẻ.

Với chị, khi công việc cũ đã khép lại, việc bắt đầu bán hàng từ một sạp nhỏ không phải lựa chọn dễ dàng. Nhưng thay vì né tránh hoàn cảnh, chị chọn cách tiếp tục làm việc và tìm kiếm cơ hội từ chính những gì mình có thể làm.

Câu chuyện của người phụ nữ này cũng đặt ra một góc nhìn khác về việc bắt đầu lại ở tuổi trung niên: Khi công việc từng mang lại thu nhập cao không còn, một công việc bình thường vẫn có thể trở thành điểm tựa để con người tiếp tục cuộc sống.