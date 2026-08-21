Mathilde Favier và con gái Heloise Agostinelli. Ảnh: Pascal Le Segretain

Mathilde Favier là nhân vật có tiếng trong làng thời trang quốc tế. Bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quan hệ công chúng mảng thời trang nữ của Dior và có mối quan hệ thân thiết với nhiều tên tuổi hàng đầu trong ngành, theo Hola.

Bà từng được tờ Times of London mệnh danh là "người phụ nữ có nhiều mối quan hệ nhất ở Paris". Trước khi gia nhập Dior vào năm 2011, bà từng làm việc cho Prada, Chanel và tạp chí Glamour. Sự ra đi của bà sau tai nạn hôm 17/8 tại Pháp khiến làng thời trang thương tiếc.

Giữa nỗi đau quá lớn, hai người con của bà Mathilde là Carlo và Heloise Agostinelli đã lần đầu lên tiếng, gửi những lời tiễn biệt đầy xúc động dành cho mẹ và chia sẻ đoạn tin nhắn riêng tư cuối cùng của họ.

Heloise Agostinelli chia sẻ nỗi đau của mình trong bài đăng trên Instagram cá nhân. Cô viết: “Con không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau mà con đang phải chịu đựng. Mẹ là cả thế giới của con. Con cảm thấy cuộc đời con đã kết thúc vào ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng".

Heloise cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã liên lạc và động viên gia đình trong những ngày qua.

“Con hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng và con sẽ sớm tỉnh lại. Con yêu mẹ, mẹ yêu của con, mặt trăng của con, cả cuộc đời con", cô viết.

Heloise còn chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng tư với mẹ. Những tin nhắn cuối cùng giữa 2 mẹ con cho thấy sự gắn bó sâu sắc và tình yêu vô điều kiện mà họ dành cho nhau.

Trong đó, bà Mathilde viết: "Mẹ yêu con rất nhiều, con yêu của mẹ. Rất, rất nhiều! Con không thể tưởng tượng được mẹ yêu con đến thế nào. Hãy hạnh phúc nhé, công chúa nhỏ của mẹ. Cuối cùng con cũng cho phép mình được hạnh phúc và con sẽ thực sự hạnh phúc, một cách bình yên". Bà kết thúc bằng 3 biểu tượng trái tim.

Heloise trả lời rằng: "Con yêu mẹ hơn bất cứ điều gì. Con cảm thấy may mắn vì luôn có mẹ bên cạnh. Chúc mẹ ngủ ngon, hẹn gặp mẹ ngày mai. Con yêu mẹ". Cô gửi kèm 4 biểu tượng trái tim. Tuy nhiên, cuộc gặp ngày hôm sau không bao giờ diễn ra.

Mathilde Favier và con trai Carlo. Ảnh: Ig

Bên cạnh đó, Carlo - em trai của Heloise Agostinelli, cũng chia sẻ nỗi đau đớn, bàng hoàng khi biết tin mẹ qua đời. Anh nhớ lại những bài học mà mẹ đã truyền dạy và nguyện mang theo suốt cuộc đời

Anh viết: "Trái tim con đau đớn và đầu óc con trống rỗng. Con không hiểu những chuyện vừa xảy ra. Mẹ là hiện thân của sự sống, là niềm vui của con và còn hơn rất nhiều so với những gì ngôn từ có thể diễn tả.

Cuộc sống luôn vận hành theo những cách đầy bí ẩn. Nhưng như mẹ vẫn luôn dạy con, hãy tin vào kế hoạch của cuộc đời, tin vào số phận.

Cảm ơn mẹ vì đã trở thành một hình mẫu tuyệt vời đến thế. Cảm ơn mẹ vì đã truyền cho con những giá trị nền tảng tạo nên con người con ngày hôm nay. Mẹ là siêu anh hùng của chúng con và mẹ sẽ mãi mãi là như vậy".

Carlo hứa sẽ tiếp tục sống theo những điều mẹ và chăm sóc chị gái thay phần mẹ.

Với Carlo và Heloise, bà Mathilde không phải là một nhân vật nổi tiếng của làng thời trang. Bà đơn giản là người mẹ mà họ yêu thương nhất.