Khảo sát thị trường cho thấy, các đơn vị bán lẻ lớn như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh và MediaMart đồng loạt tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, từ giảm giá sâu đến trả góp 0% và quà tặng "khủng".

Một trong những mẫu gây chú ý nhất là Electrolux Inverter 492 lít EQE4960A-B, vốn có giá niêm yết gần 27,5 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 14,9 triệu đồng, tương đương mức giảm 45%. Đây được xem là một trong những mức “sập giá” hiếm thấy trên thị trường.

Cùng thời điểm, thương hiệu Coex cũng tung ra nhiều ưu đãi lớn khi mẫu RT-4010ISW 354 lít giảm từ 15,9 triệu đồng xuống còn 8,99 triệu đồng, hay mẫu RT-4011GWB-BS 322 lít từ gần 20 triệu nay chỉ còn khoảng 10,99 triệu đồng.

Những chương trình này cho thấy các nhà bán lẻ đang đặc biệt tập trung vào nhóm sản phẩm 300-400 lít, vốn phù hợp với đa số hộ gia đình thành thị.

Mẫu LG Inverter 461 lít LTB46BLG cũng được giảm tới 33%, từ 18,69 triệu đồng còn 12,49 triệu đồng. Sản phẩm bốn cửa này sở hữu công nghệ Door-in-Door tiết kiệm điện và kháng khuẩn cao cấp, phù hợp với gia đình từ 4-6 người.

Panasonic cũng không kém cạnh khi mẫu Inverter 495 lít PRIME+ NR-CW530HVK9 giảm 31%, từ 28,79 triệu đồng còn 19,99 triệu đồng. Tại một số hệ thống bán lẻ, tủ lạnh Panasonic dung tích lớn đang được ưu đãi tới 20 triệu đồng, được xem là mức giảm kỷ lục của phân khúc cao cấp.

Nhiều mẫu tủ lạnh giảm giá mạnh. Ảnh: ĐMX

Điểm đáng chú ý là khuyến mãi không chỉ tập trung ở dòng cao cấp, mà trải dài nhiều phân khúc khác nhau. Từ các mẫu mini dung tích 50-150 lít giá chỉ khoảng 2,3 triệu đồng, phù hợp sinh viên và người ở trọ, cho đến các dòng hai cửa phổ thông 5-10 triệu đồng cho gia đình nhỏ, hay các mẫu side by side và multi door có giá từ 20 đến 60 triệu đồng dành cho không gian lớn, tất cả đều có mức ưu đãi hấp dẫn.

Các nhà bán lẻ còn tung ra hàng loạt chính sách khuyến mãi vượt trội. Hầu hết các chuỗi điện máy lớn đều triển khai chương trình trả góp 0% lãi suất cho toàn bộ sản phẩm, với thời gian hỗ trợ lên đến 24 tháng. Nhiều cửa hàng còn tặng kèm quà lên đến hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, hình thức giảm trực tiếp cũng được áp dụng mạnh, với mức 50% cho các mẫu đời cũ, hoặc giảm cố định 10-20 triệu đồng cho dòng cao cấp. Một số hệ thống thậm chí cam kết hoàn tiền gấp đôi nếu khách tìm thấy giá rẻ hơn ở nơi khác.

Theo ghi nhận, xu hướng chung của thị trường là tập trung đẩy mạnh các dòng tủ lạnh có dung tích từ trung bình trở lên, tích hợp công nghệ tiết kiệm điện và khả năng kháng khuẩn. Điều này nhằm kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu chững lại.

Anh Nguyễn Văn Tùng (nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy ở Hà Nội) cho biết, năm nay các chương trình khuyến mãi tập trung rất mạnh vào tủ lạnh dung tích lớn.

Phần lớn khách hàng là các gia đình trẻ, với nhu cầu ưu tiên sản phẩm Inverter tiết kiệm điện (giảm đến 50% hóa đơn điện hàng tháng) và dung tích từ 200-500 lít để bảo quản thực phẩm tươi ngon cho 4-6 thành viên.

Họ không chỉ bị thu hút bởi mức giảm giá sâu 20-33%, mà còn đánh giá cao dịch vụ hậu mãi như giao hàng miễn phí, lắp đặt tận nơi và trả góp 0% lên đến 24 tháng, giúp giảm gánh nặng tài chính. Việc giảm giá sâu kết hợp quà tặng và trả góp giúp người tiêu dùng dễ quyết định hơn so với trước.