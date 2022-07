Điều cần lưu ý để sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện

Chọn tủ lạnh có dung tích phù hợp

Lựa chọn tủ lạnh có dung tích vừa đủ với nhu cầu của gia đình, không nên to quá và cũng không nên nhỏ quá. Vì to quá thì diện tích tủ lạnh sẽ không sử dụng hết, gây tốn điện; còn nhỏ quá sẽ không đủ cho gia đình sử dụng. Theo các chuyên gia, mỗi người cần trung bình khoảng 40-50 lít dung tích tủ lạnh. Như vậy, một gia đình 4 nhân khẩu sẽ cần dùng tủ lạnh có dung tích từ 160-200 lít.

Mua tủ lạnh tiết kiệm điện, có màu sáng

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại tủ lạnh có khả năng tiết kiệm điện rất tốt. Để “nhận diện” tủ lạnh tiết kiệm điện, người mua phải dựa vào công nghệ nhà sản xuất áp dụng hoặc các tính năng hoạt động tiện ích hơn của chúng.

Ngoài ra, chọn tủ lạnh màu cũng là biện pháp tiết kiệm điện, nên chọn màu sáng không nên chọn màu tối, vì màu tối hấp thụ điện dễ hơn.

Đặt tủ lạnh ở vị trí thoáng mát

Theo các chuyên gia về điện lạnh, nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, hạn chế đặt vào những góc nhà chật hẹp. Lưng và 2 vách bên hông tủ lạnh phải cách tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tỏa nhiệt. Ngoài ra, để lưu thông không khí, chống ẩm, nên kê tủ lạnh cách mặt đất khoảng 5cm. Bởi nhiệt độ xung quanh truyền vào tủ lạnh nhiều sẽ ảnh hưởng khả năng tản nhiệt, điện hao nhiều hơn.

Không nên trữ quá nhiều đồ trong tủ lạnh

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Để nhiệt độ tủ lạnh cao quá thì thực phẩm dễ bị hỏng do không đủ lạnh còn nhiệt độ quá thấp sẽ gây tốn điện. Mức nhiệt độ phù hợp cho ngăn đá là khoảng 15 độ C còn ngăn mát là khoảng 2-4 độ C.

Không nên nhét kín thực phẩm trong tủ lạnh mà hãy sắp xếp đồ đạc trong tủ lạnh ngăn nắp và có khe hở để luồng khí lạnh lưu thông đều giúp thực phẩm được bảo quản tốt. Nhét quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh có thể bịt kín các điểm thoát hơi lạnh, quạt thông gió bên trong tủ, hơi lạnh sẽ không được tỏa đều ra xung quanh, làm tủ phải vận hành liên tục và rất nhanh hỏng.

Không để tủ lạnh trống

Không nên trữ quá nhiều đồ trong tủ lạnh nhưng cũng đừng để tủ lạnh trống vì để tủ lạnh trống chính là cách gây lãng phí điện năng. Bạn nên để vừa đủ thức ăn trong tủ lạnh. Nếu không có đủ thực phẩm trong tủ, bạn có thể đặt thêm túi đá hoặc nước lạnh bên trong.

Không cho đồ nóng vào tủ

Đừng cho nước nóng, rau nóng, cơm nóng vào tủ lạnh. Bởi đồ nóng sẽ khiến cho nhiệt độ của tủ tăng lên và dĩ nhiên tủ lạnh sẽ lại phải gia tăng hoạt động để làm mát trở lại. Vì vậy, hãy để đồ ăn nguội hẳn mới cho vào bảo quản để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Không để đồ ăn dựa sát vào thành trong của tủ lạnh

Bởi thường xuyên để thực phẩm tiếp xúc với phía trong cùng của tủ lạnh sẽ làm rau củ dễ bị hỏng, chưa kể là khiến tủ làm lạnh làm việc kém hiệu quả, dẫn đến tốn điện hơn. Do đó, hãy để thực phẩm cách ra một khoảng với phía trong của tủ lạnh.

Nên dùng đồ đựng bằng kim loại thay cho đồ nhựa

Hiện trên thị trường có rất nhiều những hộp đựng bằng nhựa chuyên dụng cho tủ lạnh. Loại hộp này có ưu điểm là nhẹ sạch sẽ và giá lại rẻ nhưng tính năng dẫn lạnh của nó rất kém nên thời gian làm lạnh sẽ dài ra. Nếu dùng đồ đựng bằng nhôm hay thép không rỉ thì thời gian làm lạnh sẽ được rút ngắn, điện được tiết kiệm hơn.

Hạn chế tắt/bật tủ lạnh

Trong quá trình sử dụng tủ lạnh, để tiết kiệm điện, nên hạn chế việc ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện và bật/tắt tủ lạnh thường xuyên vì mỗi lần khởi động sẽ tốn lượng điện lớn. Trong trường hợp lâu ngày không dùng đến tủ lạnh thì ngắt nguồn điện nhưng cần dọn sạch các vật dụng, thực phẩm có trong tủ, vệ sinh tủ rồi hãy để tủ khô sau đó mới đóng cửa, dùng vật phủ che bụi phủ lên trên.

Rã đông trong tủ lạnh

Thay vì rã đông bằng lò vi sóng, hãy rã đông tự nhiên bằng cách cho thức ăn vào ngăn mát tủ lạnh trước đó một đêm. Thực phẩm rã đông từ từ thường ngon miệng hơn, mà còn tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Bổ sung gas kịp thời

Mỗi năm, người tiêu dùng nên kiểm tra lượng gas làm lạnh của tủ lạnh ít nhất 1 lần. Nếu thiếu gas thì phải bổ sung kịp thời. Vì nếu để tủ lạnh thiếu gas sẽ gây tiêu tốn điện năng.

Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh

Thường xuyên vệ sinh máy, các bụi bẩn bám và tích tụ vào bề mặt dàn nóng, dàn lạnh, lưới lọc, đổ hết khoang chứa nước do quá trình làm lạnh tạo ra,… để việc trao đổi nhiệt thực hiện tốt hơn, máy lạnh nhanh hơn, ít tiêu tốn điện năng hơn. Lưu ý là khi tiến hành vệ sinh tủ lạnh cần ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)