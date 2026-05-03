Đa dạng hóa hình thức truyền thông

Pa Tần, một xã vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lai Châu, vốn được biết đến là địa bàn có địa hình chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện mạo của Pa Tần đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Những con đường đất dốc đứng trước kia nay đã được thay thế bằng đường bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà tạm bợ được thay bằng nhà xây kiên cố. Để có được "trái ngọt" ấy, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước, không thể không nhắc đến vai trò then chốt của công tác tuyên truyền, vận động, sợi dây kết nối bền chặt giữa chủ trương và lòng dân.

Pa Tần đang trở thành điểm sáng trong thực hiện chính sách dân tộc tại Lai Châu.

Tại nơi này, công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin đã được nâng tầm, không còn dừng lại ở những buổi họp hành chính khô khan. Xã đã triển khai một hệ thống tuyên truyền đa tầng, đa kênh, phù hợp với đặc thù trình độ dân trí và ngôn ngữ của đồng bào. Điểm nhấn là việc kết hợp linh hoạt giữa hệ thống loa truyền thanh không dây phát bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp bà con nghe hiểu ngay cả khi đang làm nương rẫy. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các nhóm Zalo, Facebook của xã và bản đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp chính sách được "phủ sóng" sâu rộng, kịp thời đến từng người dân một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" được cụ thể hóa qua những buổi nói chuyện trực tiếp tại cơ sở. Chỉ tính riêng quý I năm 2026, xã đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tập trung với sự tham gia của hơn 1.900 lượt người. Tại đây, các chính sách về hỗ trợ nhà ở, vốn vay sản xuất hay kỹ thuật thâm canh không còn là những con số trừu tượng mà được giải thích cặn kẽ qua các ví dụ sinh động.

Đội ngũ cán bộ xã, cùng các già làng, trưởng bản và người có uy tín đã trở thành những tuyên truyền viên đặc biệt giải thích cho bà con hiểu vì sao phải thay đổi giống lúa, vì sao việc nuôi trâu sinh sản lại mang lại kinh tế cao hơn việc thả rông truyền thống.... Nhờ sự kiên trì ấy, niềm tin của đồng bào, đặc biệt là dân tộc Mảng vào chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Từ chuyển biến nhận thức đến khát vọng vươn lên

Thành công lớn nhất của công tác tuyên truyền tại Pa Tần chính là việc xóa bỏ được "vùng trắng" về nhận thức và tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Minh chứng rõ nét nhất nằm ở sự bứt phá trong sản xuất nông nghiệp. Tính đến giữa năm 2026, toàn xã đã gieo cấy được 40/41 ha lúa vụ Đông Xuân, đạt gần 98% kế hoạch. Cây sắn, cây trồng chủ lực của địa phương cũng ghi nhận diện tích thu hoạch ấn tượng với 410 ha. Đặc biệt, các mô hình sinh kế như dự án nuôi trâu sinh sản đã được triển khai hiệu quả cho 16 hộ dân với 32 con trâu. Thay vì nhận tiền hỗ trợ rồi chi tiêu hết, bà con đã biết cách chăm sóc, xây dựng chuồng trại kiên cố và tuân thủ lịch tiêm phòng dịch bệnh. Với thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức 32 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu xuống còn 28,3%, Pa Tần đang trở thành điểm sáng trong thực hiện chính sách dân tộc tại Lai Châu.

Bên cạnh kinh tế, công tác tuyên truyền còn tạo nên một cuộc "cách mạng" về nếp sống văn minh và nâng cao dân trí. Những hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin, hay tình trạng tảo hôn từng là rào cản kìm hãm sự phát triển của dân tộc Mảng, nay đã dần được loại bỏ. Các nội dung về xóa bỏ phong tục lạc hậu được lồng ghép khéo léo vào hương ước, quy ước của từng bản, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Khi nhận thức được nâng cao, tỉ lệ học sinh ra lớp đạt con số ấn tượng 99,9%, và các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, lành mạnh.

Bước sang giai đoạn mới, Pa Tần đang hướng tới một tư duy phát triển bền vững hơn: Chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ sinh kế và liên kết chuỗi giá trị. Chính quyền xã xác định rõ, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào việc định hướng bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa. Thay vì sản xuất tự cung tự cấp, xã đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp để thực hiện mô hình bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

Có thể thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giảm nghèo thông tin, các chương trình, chính sách dân tộc thiểu số tại Pa Tần đã phát huy rõ hiệu quả, đi vào thực tiễn đời sống. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên trong mỗi người dân.