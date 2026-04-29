Tuyên truyền “đi trước một bước”

Để thông tin thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào (Lai Châu) đã chủ động đa dạng hóa hình thức truyền thông, lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn kỹ thuật và các mô hình thực tiễn. Nhờ đó, thông tin trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin ở cơ sở – yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế được hội viên mạnh dạn triển khai và mang lại hiệu quả.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được hội viên phụ nữ mạnh dạn triển khai và mang lại những tín hiệu tích cực. Điển hình là mô hình trồng lạc tại bản Thèn Thầu và Huổi Luông được Hội phối hợp với Tổ chức Plan International hỗ trợ kỹ thuật bài bản. Từ khâu làm đất, gieo trồng đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đều được hướng dẫn chi tiết, giúp chị em từng bước làm chủ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất rõ rệt.

Đặc biệt, nhờ có đầy đủ thông tin về thị trường, phụ nữ Khổng Lào đã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách linh hoạt. Những diện tích đất kém hiệu quả trước đây nay được thay thế bằng khoai sọ, chuối, lúa chất lượng cao và các mô hình chăn nuôi gia súc theo quy trình an toàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào còn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp chị em có thêm nguồn lực cần thiết để đầu tư sản xuất. Việc sử dụng vốn hiệu quả không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên, từng bước hình thành các mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, phong trào “5 không, 3 sạch” cũng được triển khai linh hoạt, gắn với thực tiễn địa phương. Hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp. Quan trọng hơn, từ những hoạt động này đã hình thành thói quen và ý thức sống văn minh trong toàn cộng đồng.

Bà Lò Thị Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào chia sẻ, thông qua các mô hình thực tế, Hội luôn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, từ đó góp phần trực tiếp vào việc tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng hộ gia đình.

Nâng cao vị thế phụ nữ

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực kinh tế, công tác tuyên truyền còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức sâu sắc trong đời sống xã hội tại Khổng Lào. Các nội dung về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái được triển khai sâu rộng, từng bước xóa bỏ những quan niệm cũ kỹ.

Đáng mừng hơn cả, công tác giảm nghèo thông tin đã mang đến những thay đổi rõ nét trong nhận thức về bình đẳng giới. Trước đây, quan niệm "việc nhà là của đàn bà" đã tạo áp lực nặng nề lên vai người phụ nữ, hạn chế cơ hội phát triển của họ. Tuy nhiên, qua các buổi truyền thông lồng ghép và mô hình "Nhóm cha mẹ", thông tin về quyền bình đẳng và sự sẻ chia trách nhiệm đã thâm nhập vào từng hộ gia đình, làm thay đổi nếp nghĩ của cả nam giới và nữ giới.

Hiện nay, hình ảnh những người chồng tại Khổng Lào cùng vợ chăm sóc con cái, chia sẻ việc nội trợ và đồng hành trong sản xuất đã trở nên quen thuộc. Sự thấu hiểu này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ nữ mà còn là sợi dây gắn kết hạnh phúc gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và xây dựng cộng đồng văn minh hơn.

Có thể thấy, khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, phụ nữ Khổng Lào không chỉ thay đổi nhận thức mà còn chuyển hóa thành hành động cụ thể trong lao động sản xuất và đời sống thường ngày. Những chuyển biến tích cực đó không chỉ giúp đời sống hội viên từng bước được cải thiện mà còn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng rõ nét của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng xã Khổng Lào phát triển bền vững và toàn diện.