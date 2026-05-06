Thực hiện Dự án 6 về giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung đầu tư hạ tầng thông tin đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số.

Chuyên mục về giảm nghèo được duy trì thường xuyên trên báo, đài địa phương; nhiều hình thức tuyên truyền trực quan như panô, băng rôn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cũng được triển khai rộng rãi.

Chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo cùng các dự án thành phần của chương trình được các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương kịp thời tuyên truyền đến người dân như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung truyền thông và giảm nghèo về thông tin, gắn với đầu tư hạ tầng số, hệ thống truyền thanh thông minh và đa dạng hóa phương thức tiếp cận.

Thông tin truyền tải kịp thời giúp người dân chủ động trong sản xuất và đời sống.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, khoảng 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đã được tiếp cận dịch vụ viễn thông, Internet; 100% xã có hạ tầng băng rộng cố định, tỷ lệ hộ sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 96%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm mạnh, từ 21,6% năm 2021 xuống còn 7,8% vào năm 2025.

Bản Pặt, xã Mường Bú là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác giảm nghèo thông tin ở tỉnh Sơn La. Bản có 110 hộ, 506 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Trước đây, do hạ tầng yếu kém, người dân gần như “đứng ngoài” các nguồn thông tin; việc tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn nhiều hạn chế.

Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư điện, Internet, hệ thống truyền thông cơ sở được củng cố, mở ra “cánh cửa thông tin” cho người dân. Từ chỗ bị động, người dân đã chủ động tìm hiểu kiến thức, áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, bản duy trì cơ cấu sản xuất đa dạng với khoảng 100 ha ngô, sắn; 30 ha rau màu, chủ yếu là bí đao; 30 ha cây ăn quả như nhãn, xoài, mít. Chăn nuôi phát triển ổn định với hàng trăm con gia súc và hàng nghìn gia cầm.

Gia đình anh Lò Văn Toàn là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sản xuất. Từ diện tích cây trồng kém hiệu quả, anh chuyển sang trồng bí đao ứng dụng hệ thống tưới tự động, kết hợp chăn nuôi dê hàng hóa. Với 5.000 m² bí đao, mỗi năm thu trên 50 tấn quả; cùng với đàn dê gần 20 con, tổng thu nhập đạt trên 150 triệu đồng.

Tương tự, gia đình ông Lò Văn Trung đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây phặng và cà phê vào sản xuất, mang lại thu nhập gần 130 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với trước đây.

Hệ thống nhà văn hóa bản Pặt trang bị đầy đủ thiết bị, phục vụ họp bản và phát tin trên loa truyền thanh. Các thông tin về chủ trương, chính sách, dịch bệnh, thời tiết, cải cách hành chính được truyền tải kịp thời, giúp người dân chủ động trong sản xuất và đời sống.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao thương, góp phần nâng cao thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân của bản đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn rất ít hộ cận nghèo.

Tại xã Mường Chanh, sau sáp nhập có 17 bản, trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, hạ tầng còn hạn chế, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập chưa cao. Xác định “nghèo thông tin” là rào cản lớn, xã đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ viễn thông, bảo đảm thông tin đến từng bản.

Trang thông tin điện tử của xã thường xuyên cập nhật các nội dung tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, mục tiêu và ý nghĩa của chương trình. Đồng thời, 17 tổ công nghệ số cộng đồng với 115 thành viên được thành lập, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet, tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thông tin, mở rộng vùng phủ sóng viễn thông, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thông cơ sở nhằm tăng cường công tác giảm nghèo thông tin. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thôn, bản và các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truyền thông chính sách, sản xuất và đời sống sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, tạo điều kiện để người dân chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao thu nhập. Khi thông tin được truyền tải kịp thời, phù hợp với thực tiễn, nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, lâu dài.