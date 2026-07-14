Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND Thành phố ban hành nhằm góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.

Mục tiêu tổng quát được xác định là “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái toàn diện trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo hướng hiện đại, an toàn, thuận tiện và bao trùm, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp; Không ngừng nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tài chính thiết yếu, nhất là đối với các nhóm đối tượng ưu tiên”.

Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính được cấp phép khác.

Nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đã được ghi rõ trong kế hoạch: Ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được cấp phép khác; Ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin của Ngân hàng Nhà nước…

Xác định giảm nghèo thông tin là nhiệm vụ then chốt để người dân tự tin tiếp cận dịch vụ tài chính số, thời gian tới, Hải Phòng sẽ chú trọng tuyên truyền kiến thức tài chính cá nhân, hướng dẫn sử dụng dịch vụ an toàn và phòng chống lừa đảo trên môi trường số.

Các sở, ngành đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức tài chính; đặc biệt là lồng ghép nội dung giáo dục tài chính phù hợp vào các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và sử dụng dịch vụ an toàn cho học sinh trên địa bàn.

Sở Công Thương chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Nhiệm vụ này giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia các giao dịch số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tài chính toàn diện cũng như cập nhật tình hình thực hiện các mục tiêu của thành phố.

Công an Thành phố Hải Phòng triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao kỹ năng tự bảo vệ thông tin và tài sản, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi gian lận, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính.

Sở Ngoại vụ theo dõi, cập nhật và chia sẻ các xu hướng phát triển, kinh nghiệm quốc tế về tài chính toàn diện để áp dụng phù hợp với thực tiễn Hải Phòng.

Cũng theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng được giao chủ trì, điều phối các tổ chức tín dụng phát triển hạ tầng công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với khu vực nông thôn và nhóm đối tượng yếu thế.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa để người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người thu nhập thấp, đối tượng yếu thế trong xã hội có thể tiếp cận dịch vụ tài chính với chi phí thấp.

Việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công như thu thuế, học phí, viện phí cũng là giải pháp then chốt để hình thành thói quen số cho người dân.

Với sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm cao, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện.