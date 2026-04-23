Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Đăng Thái (SN 1995, giám đốc Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC- Công ty NAC) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hoàng Mạnh Thắng (SN 1994, Phụ trách quản lý Marketing – Công ty NAC) và Nguyễn Văn Huy (SN 1998, phụ trách quản lý kinh doanh Công ty NAC) cùng nhận 3 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Ánh Ngọc (SN 1989, kế toán Công ty NAC) bị tuyên phạt 3 năm tù treo cùng về tội danh trên.

Cáo buộc cho rằng, ông Thái là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty NAC và là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh mỹ thẩm, thực phẩm chức năng.

Ông Thái cùng Thắng, Huy thống nhất góp vốn đầu tư kinh doanh vào Công ty NAC và hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 65%-20%-15%.

Bị cáo Thái tại tòa. Ảnh: T.N

Quá trình kinh doanh, các bị cáo thống nhất hình thức bán hàng online, quản lý bán hàng thực tế trên phần mềm Tuha. Tiền hàng không được chuyển vào tài khoản Công ty NAC mà vào tài khoản cá nhân của nhân viên hoặc người nhà của Thái.

Năm 2023, nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Thái, Huy, Thắng thống nhất sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm: Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế và hệ thống sổ kế toán tài chính báo cáo thuế để khai thuế với mức doanh thu thấp hơn nhiều lần thực tế.

Cáo trạng xác định, Thái là người quản lý toàn bộ hoạt động; Huy và Thắng chịu trách nhiệm quản lý số liệu bán hàng và chi phí quảng cáo; Ngọc tổng hợp số liệu bán hàng trên Tuha, chi phí và hoạt động kinh doanh thực tế của công ty sau đó cập nhật vào phần mềm để báo cáo Thái, Huy và Thắng.

Vi phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền, trong đó, gia đình Thái nộp 1,5 tỷ đồng.