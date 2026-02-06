XEM CLIP:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997) để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Lê Bá Quốc khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trinh sát, Công an phường An Khánh (TPHCM) phát hiện dấu hiệu bất thường tại Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh đặt tại Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh). Doanh nghiệp này do Quốc làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng, cho thuê mô tô, xe máy và kinh doanh phụ tùng liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt trong khâu thanh toán và kê khai thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thay vì hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Quốc đã yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình.

Cơ quan công an kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/1/2024 đến 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền phát sinh từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên Quốc.

Hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định doanh thu thực tế của Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes trong giai đoạn trên đạt hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu đã kê khai, báo cáo thuế.

Căn cứ kết luận giám định chuyên môn của cơ quan Thuế TPHCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã thực hiện hành vi trốn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng.

Công an TPHCM cho biết đang triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi gian lận kinh tế và trốn thuế, nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước.