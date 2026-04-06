Ngày 6/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H. (chủ hộ kinh doanh tại xã Krông Á) để điều tra về hành vi trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hộ kinh doanh M.T.H. hoạt động thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho doanh nghiệp để hưởng chênh lệch.

Năm 2022, dù doanh thu thực tế khoảng 143 tỷ đồng, chủ hộ chỉ kê khai doanh thu 144 triệu đồng, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khoảng 900.000 đồng.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, khi quy mô kinh doanh tăng mạnh, hộ này không thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Hành vi kê khai sai doanh thu nhằm trốn thuế đã gây thất thu ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng.