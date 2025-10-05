Hoàng Hường bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Hoàng Thị Hường (thường gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) - người được biết đến là nữ đại gia “livestream” đình đám trên mạng xã hội - cùng hai em rể và ba nhân viên.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác lập, làm rõ hành vi vi phạm xảy ra tại các công ty và hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đối tượng Hoàng Thị Hường tại cơ quan Công an. Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hường sở hữu mạng lưới kinh doanh khổng lồ gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên “phân tán” doanh thu về các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm che giấu quy mô thực tế. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, hệ thống của bà Hường được xác định đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai quy định về thuế giá trị gia tăng với doanh thu khoảng 2.100 tỷ đồng.

Tập đoàn của nữ đại gia nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Không chỉ các cá nhân, nhiều tập đoàn lớn cũng vướng bê bối tương tự. Đầu tháng 2/2025, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Trong số 54 doanh nghiệp nợ thuế hơn 1.277 tỷ đồng, dẫn đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A Lê Mao, TP Vinh) với số nợ thuế lên tới 1.074 tỷ đồng.

Tập đoàn của nữ đại gia nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, do bà Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối 77,15%. Sau hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp này xây dựng hệ sinh thái rộng lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất bao bì, logistics, nhà hàng – khách sạn…

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 4/1/2024, Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, thậm chí không kê khai hoặc kê khai không trung thực số tiền thuế phải nộp. Chỉ trong giai đoạn 2018 - 2021, số thuế bảo vệ môi trường kê khai lại, tăng thêm 3.287 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù còn nợ thuế ngân sách, doanh nghiệp này vẫn cho hai lãnh đạo chủ chốt - bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là “đại gia kim cương”) - mượn tới 7.485 tỷ đồng, trong đó số tiền chưa hoàn trả lên đến 1.396 tỷ đồng.

Ngày 17/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành cùng 4 thuộc cấp.

Nhiều đại gia miền Tây bị điều tra trốn thuế “khủng”

Ở khu vực miền Tây Nam Bộ cũng từng chấn động bởi loạt vụ trốn thuế quy mô lớn.

Tháng 4/2022, trong quá trình điều tra bị can Ngô Phú Cường (tức Cường “cát”) về tội “Trốn thuế”, Công an tỉnh An Giang đã mở rộng chuyên án, phát hiện thêm nhiều vụ việc liên quan đến hành vi tương tự với số tiền “khủng”.

Theo đó, sau khi triệt phá đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh ngoại tệ trái phép do Nguyễn Thanh Bình - chủ tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên) - cầm đầu, cơ quan điều tra tiếp tục xác định bị can này còn có hành vi trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đọc quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020, riêng hoạt động buôn bán vàng của Bình đã đạt tổng giao dịch 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế 339 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách gần như toàn bộ doanh thu thực tế.

Cũng tại An Giang, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, cơ quan công an phát hiện người phụ nữ này đã lập nhiều công ty “vỏ bọc” để kinh doanh và không kê khai thuế hơn 4.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2010 – 2020.