Vạn Hạnh Mall (TPHCM) vừa thông báo đã hoàn tất việc thi công hệ thống lưới an toàn tại khu vực khoảng không thông tầng trong trung tâm thương mại. Đây là giải pháp khẩn cấp nhằm phòng ngừa các tình huống rủi ro, sau khi liên tiếp xảy ra 3 vụ nhảy lầu tử vong chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Trước đó, Vạn Hạnh Mall cũng đã tăng cường các biện pháp an toàn như nâng chiều cao kính chắn và lan can từ 1,4m lên 1,7m, bổ sung hệ thống camera, tăng cường nhân lực an ninh và rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh phối cảnh giăng lưới an toàn được Vạn Hạnh Mall đăng tải trên Facebook chính thức. Ảnh: VHM

Đại diện trung tâm thương mại cho biết, việc giăng lưới là phương án khẩn cấp và tạm thời. Trong thời gian tới, đội ngũ Vạn Hạnh Mall sẽ tiếp tục triển khai thêm các giải pháp nhằm cải thiện tính thẩm mỹ, đảm bảo trung tâm thương mại ngày càng an toàn và sinh động hơn.

Giải pháp lưới chắn đã được áp dụng tại nhiều tòa nhà và trung tâm thương mại trên thế giới để ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trên thế giới, việc giăng lưới an toàn đã được triển khai ở nhiều công trình công cộng. Tại Ấn Độ, vào cuối tháng 2 vừa qua, một người đàn ông nhảy từ tầng 7 ở trụ sở chính quyền bang Maharashtra đã được cứu sống nhờ lưới an toàn được lắp đặt ở tầng 1.

Từ năm 2018, sau hàng loạt vụ tự tử, tòa nhà này đã triển khai lưới bảo hộ. Cùng năm đó, chỉ trong vòng một tháng đã xảy ra hai vụ tự tử. Hai trường hợp may mắn sống sót khi có ý định tự tử tương tự.

Một người đàn ông nhảy từ tòa nhà Mantralaya đã được cứu bởi lưới an toàn. Ảnh chụp màn hình

Tại Úc, từ năm 2022, đã có những lời kêu gọi bắt buộc triển khai lưới an toàn tại các trung tâm thương mại sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tháng 10/2022, một phụ nữ tự tử ngay trước mặt nhiều người mua sắm tại trung tâm mua sắm Westfield ở phía Tây Sydney. Trước đó, vào năm 2019, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại đây.

Các năm 2015 và 2020 cũng ghi nhận các trường hợp tự tử trong các trung tâm thương mại lớn. Người dân Úc đã tăng cường kêu gọi lắp đặt lưới an toàn nhằm chống tình trạng tự tử hay người bị rơi xuống tại tất cả các trung tâm mua sắm.

Không chỉ các trung tâm thương mại, tại cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) nổi tiếng tại San Francisco (Mỹ), đầu năm 2024, một hệ thống lưới thép không gỉ đã được lắp đặt dưới thành cầu trong một nỗ lực ngăn ngừa tự tử tại đây.

Từ khi khánh thành năm 1937 đến đầu năm 2024, đã ghi nhận khoảng 1.700 vụ tự tử tại cây cầu này.

Hệ thống lưới an toàn bằng thép không gỉ rộng 6m đã chính thức được lắp đặt chạy dọc hai bên thành cầu, với tổng chiều dài 2,7km (tương đương gần 6km nếu tính cả hai bên). Quá trình thi công kéo dài 3 năm, với yêu cầu đặc biệt lưới phải đủ mỏng để không làm mất mỹ quan, nhưng vẫn chắc chắn để cứu người khi xảy ra sự cố. Hàng rào cao 2m cũng được thiết kế không có bậc ngang, nhằm ngăn chặn những người muốn leo trèo để tự tử.

Theo các chuyên gia, việc ngăn ngừa hành vi tự tử tại các địa điểm công cộng cần được thực hiện đồng bộ bằng nhiều biện pháp, từ lắp biển báo kêu gọi tìm kiếm sự giúp đỡ, hệ thống giám sát và phát hiện sớm, đến việc thiết kế không gian mở hợp lý.

Theo The New Indian Express/news.com.au