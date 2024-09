Vì sao kính cao ốc đổ sập, vỡ vụn trong cuồng phong bão Yagi?

Siêu bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội với gió mạnh kèm mưa to đã khiến nhiều cao ốc, căn hộ,... bung vách kính, kính vỡ vụn.

Tại TP Hạ Long, loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay. Cả tấm vách kính bao mặt đứng của công trình bị gió bão làm đổ sập.

Ở Hà Nội, cửa kính, cửa sổ tại nhiều chung cư, shophouse,... bị vỡ vụn. Thậm chí, vách kính cửa sổ tại chung cư cũng lung lay, rung lên bần bật muốn bong ra khỏi cửa sổ.

Vách kính bao mặt đứng của tòa nhà ở TP Hạ Long bị gió bão làm đổ sập. Nguồn: MXH

Theo chuyên gia, bão số 3 Yagi quét qua đã cảnh báo nhiều nguy hiểm khôn lường về chất lượng xây dựng các công trình hiện nay. (Xem chi tiết)

Sẽ sớm sửa chữa toà nhà cao nhất Hạ Long bị hư hại sau bão

Ngày 7/9, bão Yagi đổ bộ vào Bãi Cháy - Hạ Long ảnh hưởng trực tiếp tới tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long, do CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu tư.

Toàn bộ hệ khung chính an toàn, khung phụ rất ít bị hư hỏng; một phần kính bị hư hỏng lớp ngoài và một phần kính bị hỏng cả hai lớp; lan can một số căn hộ cũng bị hư hỏng toàn bộ hoặc một phần do áp lực gió bão quá lớn.

Chủ đầu tư cho hay sẽ đứng ra tổ chức thực hiện các công việc nhằm khắc phục hậu quả sau bão gồm các hạng mục kính, lan can, rèm cửa, sàn gỗ, nội thất các căn hộ, biển hiệu, cảnh quan và các khu vực công cộng... Thời gian để hoàn tất công tác sửa chữa, thay thế toàn bộ phần bị hư hại của tòa nhà dự kiến kéo dài từ 3-3,5 tháng tính từ ngày 10/9. (Xem chi tiết)

Hà Nội sẽ xây gì trên khu ‘đất vàng’ chung cư Ngọc Khánh của quận Ba Đình?

UBND phường Ngọc Khánh đang lấy ý kiến nhân dân đối với nhiệm vụ quy hoạch và đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu chung cư Ngọc Khánh và phụ cận (quận Ba Đình, Hà Nội), tỷ lệ 1/500.

Vị trí các điểm nhấn. Ảnh: UBND quận Ba Đình

Theo đó, khu vực này sẽ có thêm chung cư cao tầng, hỗn hợp, công viên cây xanh... Tại đây sẽ xây dựng các công trình điểm nhấn.

Sẽ có một điểm nhấn chính nằm ở vùng lõi trung tâm và 3 điểm nhấn phụ. Các công trình điểm nhấn là điểm giao nhau giữa các trục giao thông chính, có vị trí trung tâm thuận lợi cho các hướng nhìn từ nhiều phía.

Các công trình này cũng có không gian mở trước mặt lớn, chiều cao vượt trội so với các công trình lân cận với quy mô công trình lớn. (Xem chi tiết)

Người trúng đấu giá lô đất đắt nhất ở Thanh Oai chưa nộp tiền

Sơ bộ đến ngày 9/9, chỉ có 13/68 lô đất đấu giá nộp đủ, còn người trúng đấu giá lô đất hơn 100 triệu đồng/m2 chưa nộp tiền, theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Theo vị này, sau 30 ngày (tức 14/9), cơ quan thuế là đơn vị thu tiền sẽ có xác nhận, thông báo cụ thể. Đến ngày 14/9 mới hết hạn nộp tiền.

Cụ thể, lô LK03-10 có diện tích gần 65m2 có giá trúng cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng/m2, cao gấp 8 lần giá khởi điểm. (Xem chi tiết)

Nhà giàu ôm đất, tràn lan khu đô thị 'ma', nên đánh thuế người có nhiều nhà đất?

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho hay, tình trạng nhà hoang, biệt thự hoang, khu đô thị hoang ngày càng xuất hiện nhiều.

Thực trạng này không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn tạo ra bất công xã hội, khi phần lớn nguồn cung nhà đất đang ngày một khan hiếm, vẫn tiếp tục 'rơi' vào tay những người dư dả tài chính.

VARS đề xuất đánh thuế với bất động sản thứ hai hướng tới những đối tượng tích luỹ, đầu cơ để giá nhà đất tăng giảm theo đúng thị trường, kiềm chế giá nhà. (Xem chi tiết)

TPHCM lấy ý kiến khẩn để quyết nhà riêng được xây mấy tầng hầm Sau khi thống nhất bổ sung nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm vào quy định quản lý các đồ án quy hoạch, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tầng hầm, UBND TPHCM lấy ý kiến khẩn để ban hành.