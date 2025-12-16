Trải nghiệm Giáng sinh mang phong vị rực rỡ của chất sống quốc tế

“The Magic Harmony - Hòa nhịp Giáng sinh - Lung linh nhà mới” - sự kiện được Nhà phát triển dự án cao cấp BV Land tổ chức trong không gian mang đậm tinh thần lễ hội châu Âu, nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc được hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm ấm áp. Thông qua sự kiện, Diamond Hill tập trung truyền tải tinh thần sống mà dự án theo đuổi: đề cao giá trị tinh thần, sự kết nối cộng đồng và sự tận hưởng trọn vẹn trong nhịp sống đô thị.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình, với các màn trình diễn ảo thuật độc đáo mang tính tương tác cao, đóng vai trò như chất xúc tác cảm xúc, giúp khách mời cảm nhận rõ hơn tinh thần tiên phong và độc bản mà Diamond Hill đang xây dựng.

Khoảnh khắc tuyết rơi giữa lòng Thái Nguyên trong tiếng nhạc du dương không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp cho mùa lễ hội, mà còn gợi mở về cách dự án mang những chuẩn mực sống quốc tế đến gần hơn với cư dân địa phương, bằng những trải nghiệm tinh tế và khác biệt.

Ảo thuật gia quốc tế mang đến những màn trình diễn cuốn hút đúng với chủ đề Magic

Khoảnh khắc tuyết rơi giữa thành phố tạo nên không khí huyền ảo và lãng mạn

Không gian lễ hội chìm đắm trong những giai điệu du dương

Món quà giáng sinh sớm được trao tặng đến những khách hàng may mắn tham gia sự kiện

Nỗ lực chinh phục khách hàng bằng uy tín và giá trị thực

Theo đại diện đơn vị phát triển, bên cạnh yếu tố trải nghiệm, sự kiện còn phản ánh sức hút thực chất của Diamond Hill trên thị trường. Việc dự án tiếp tục ghi nhận nhiều giao dịch thành công cho thấy niềm tin của khách hàng không chỉ đến từ hình ảnh hay thông điệp truyền thông, mà từ những giá trị nền tảng mà Diamond Hill đang từng bước hiện thực hóa.

Cũng theo đại diện đơn vị phát triển, tính đến đầu tháng 12/2025, Tháp A của dự án đã thi công đến tầng 20, trong khi Tháp B đã hoàn thành thi công tầng 18. Đây được xem là cột mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư trong việc hiện thực hóa lời hứa về một tổ ấm đẳng cấp, vẹn tròn dành cho khách hàng.

Tiếp nối dấu ấn từ sự kiện Giáng sinh, trong tháng 1/2026, Diamond Hill Thái Nguyên dự kiến tổ chức lễ khai trương sảnh Tháp A. Không gian này được kỳ vọng giúp khách hàng trực diện cảm nhận phong cách thiết kế sang trọng và tiêu chuẩn vận hành mà dự án hướng tới, ngay tại chính tổ ấm mà họ đã tin tưởng lựa chọn.

Diamond Hill Thái Nguyên chinh phục khách hàng bằng giá trị thực bền vững

Khép lại sự kiện “The Magic Harmony - Hòa nhịp Giáng sinh - Lung linh nhà mới”, Diamond Hill Thái Nguyên không chỉ khởi đầu mùa lễ hội cuối năm bằng những khoảnh khắc giàu cảm xúc, mà còn củng cố thêm niềm tin của thị trường vào hành trình phát triển bền vững của dự án.

Trong mùa lễ hội này, dự án cũng dành nhiều ưu đãi đặc quyền cho khách hàng như: cơ hội bốc thăm xe Mercedes c200 thời thượng, quà tặng đến 250 triệu đồng/ căn hộ và chính sách chiết khấu đến 13,5%; hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho 70% GTCH.

Với cam kết pháp lý minh bạch và sự đồng hành của cộng đồng cư dân tương lai, dự án Diamond Hill đang từng bước khẳng định vai trò là biểu tượng sống mới, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại của Thái Nguyên trong thời kỳ phát triển mới.

Bích Đào