Từ 1/7/2026, xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng không cần xin phép

Chiều 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Một trong những điểm mới quan trọng của luật là mở rộng 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Cụ thể, ở nhóm thứ bảy, công trình xây dựng cấp 4; nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 được miễn giấy phép nếu không thuộc các khu vực có quy định quản lý kiến trúc như khu chức năng, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ nộp 30%: Người dân hưởng lợi lớn

Sáng 11/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026, với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai hiện hành (Luật Đất đai năm 2024). Trong đó có quy định giảm nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ năm 2026, người dân chỉ phải nộp 30-50% phần chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp, đất vườn, ao sang đất ở. Ảnh: Hồng Khanh

Theo Nghị quyết, đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (cùng với một số trường hợp tương tự), tiền sử dụng đất được tính như sau: 30% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; 50% phần chênh lệch đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở; 100% phần chênh lệch đối với diện tích vượt quá hai lần hạn mức giao đất ở.

Ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 1 thửa đất). Hộ gia đình, cá nhân đã được chuyển mục đích sử dụng đất từ thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực (1/8/2024) đến trước ngày áp dụng quy định mới (1/1/2026) thì được “hồi tố”.

Bắc Ninh hủy hàng trăm hợp đồng, thu hồi nhiều căn hộ nhà ở xã hội

Tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX (ngày 10/12), đại biểu phản ánh tình trạng mua nhà ở xã hội sai đối tượng và xuất hiện hành vi trục lợi chính sách. Đây là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm khi tỉnh đang đẩy nhanh phát triển quỹ nhà ở xã hội.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng khẳng định quy trình xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội hiện được quy định chặt chẽ tại Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Sở Xây dựng cho biết đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong thời gian qua. Hàng trăm hợp đồng đã bị hủy, nhiều căn hộ bị thu hồi, tại các dự án như: nhà ở xã hội Bắc Từ Sơn (54 căn), phường Tân Hồng (7 căn), phường Khắc Niệm (9 căn), khu nhà ở xã hội cho công nhân thị trấn Nếnh (95 hợp đồng), khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn... Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã thu hồi các khoản vay ưu đãi liên quan.

Từ nay, toàn bộ thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai ở Hà Nội làm trực tuyến

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Chi tiết quy trình thực hiện. Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Đối với trường hợp đề nghị cung cấp thông tin để xác nhận điều kiện nhà ở phục vụ mua nhà ở xã hội, công dân điền biểu mẫu điện tử tương tác (e-form) được cấu hình theo Mẫu số 02 của Thông tư 05/2024/TT-BXD, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD; không phải nộp theo Mẫu số 14 kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các trường hợp khác của thủ tục này, công dân điền e-form đã được cấu hình theo Mẫu số 14 nêu trên.

Bộ Xây dựng vào cuộc sau lệnh cấm gửi xe điện ở chung cư HH Linh Đàm

Chiều 11/12, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến sửa đổi QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, bổ sung nội dung liên quan đến trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh số lượng xe điện tại Việt Nam tăng nhanh, với hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện đang lưu hành. Nhu cầu sạc tại các tòa nhà cao tầng ngày càng lớn, kéo theo lo ngại về cháy nổ, quá tải điện và mất an toàn.

Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, các loại hình nhà ở đô thị, nhà liền kề, chung cư - nhất là các chung cư xây trước năm 2020 hoặc 2010 có đặc điểm khác nhau, cần có cách tiếp cận phù hợp.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng Viện Khoa học công nghệ xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ xe điện, đảm bảo tiến độ và hoàn thành trong quý I/2026.