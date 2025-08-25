Quyết định đình chỉ được bà Roopa P, Phó thư ký Bộ Giáo dục Đại học (khối kỹ thuật) ký ban hành giữa tháng 8, có hiệu lực cho đến khi cuộc điều tra nội bộ kết thúc.

Theo quy định, ứng viên giảng viên phải có bằng tiến sĩ, bằng sau đại học phù hợp chuyên ngành và tối thiểu ba năm kinh nghiệm giảng dạy. Trường hợp chưa là tiến sĩ, ứng viên cần có bằng sau đại học, ít nhất 5 năm kinh nghiệm và bắt buộc hoàn thành bằng tiến sĩ trong vòng bảy năm sau khi được tuyển dụng.

Tình trạng sử dụng bằng giả không phải hiếm gặp ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: Unsplash

Bà Gyaneshwari được xét tuyển theo diện thứ hai, tức là chưa có tiến sĩ nhưng phải chứng minh đủ 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tuy nhiên, sau khi có đơn khiếu nại nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ, cơ quan chức năng mở điều tra và kết luận bà đã cung cấp chứng chỉ giả để lừa dối hội đồng tuyển dụng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, chính quyền bang đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với bà Gyaneshwari.

Vụ việc của bà Gyaneshwari không phải là cá biệt.

Tại Ấn Độ, tình trạng gian dối bằng cấp và chứng chỉ đã tồn tại nhiều năm qua, lan rộng từ giáo dục, y tế cho đến khu vực công vụ. Nhiều cuộc điều tra từng phát hiện hàng trăm giáo viên, bác sĩ và công chức nộp hồ sơ giả mạo để được tuyển dụng. Trước thực trạng này, chính quyền các bang liên tục mở chiến dịch rà soát và siết chặt quy trình xác minh bằng cấp.

Gần đây, bang Rajasthan phát hiện nhiều giảng viên và nhân viên sử dụng chứng chỉ giả để được tuyển dụng hoặc thăng chức. Tại Uttar Pradesh, hàng trăm giáo viên đã bị sa thải sau khi hồ sơ bị kiểm tra lại. Bang Karnataka cũng phanh phui một vụ gian lận học bổng lớn. Dù đã có nhiều cảnh báo, các mạng lưới làm giả bằng cấp, trường đại học “ảo” hay chứng chỉ y khoa vẫn tiếp tục tồn tại, cho thấy các biện pháp phòng ngừa đến nay vẫn chưa đủ mạnh.