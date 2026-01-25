Vụ việc gây chú ý khi nhà trường nộp đơn tố giác hình sự, dẫn đến việc cảnh sát chính thức vào cuộc điều tra.

Theo nhà trường và cơ quan điều tra, Đồn cảnh sát Anyang Manan (tỉnh Gyeonggi) đang điều tra cựu giảng viên, từng công tác tại một trường đại học tư thục ở Cheonan (tỉnh Chungcheong Nam), với nghi vấn cản trở hoạt động quản lý học vụ, liên quan đến hành vi thao túng điểm số.

Sau khi nhà trường gửi đơn tố giác, vụ việc được chuyển từ Đồn cảnh sát Yongin West sang Đồn Anyang Manan theo thẩm quyền nơi cư trú của người bị điều tra.

Theo báo cáo kỷ luật mà The JoongAng Ilbo tiếp cận được, vào ngày 30/4/2024 (hạn chót nộp bài tập), giảng viên đã nhắn tin cho sinh viên khi người này chưa nộp bài hoàn chỉnh. Tin nhắn có nội dung: “Cưng ơi, còn 8 phút nữa”.

Dù bài làm chưa hoàn thành và không đủ điều kiện chấm điểm, giảng viên vẫn nhập trước điểm A+. Sinh viên sau đó cũng không chỉnh sửa hay nộp lại bài tập.

Khi sinh viên thắc mắc vì sao vẫn được ghi nhận điểm A+ dù chưa làm xong bài, giảng viên trả lời rằng hệ thống yêu cầu nhập điểm trong ngày và nhấn mạnh: “Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật”.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khoảng 17 tháng, vào tháng 9/2025, khi một nhóm sinh viên, trong đó có người học môn này, dán thông báo công khai trong khuôn viên trường, tố cáo hành vi sai phạm của giảng viên. Ngay sau đó, nhà trường tiến hành rà soát chính thức.

Thông báo của sinh viên cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2024, giảng viên đã chủ động liên lạc cá nhân với sinh viên, gợi ý đi uống rượu, thúc giục gặp riêng và bày tỏ mong muốn đến nơi ở ngoài trường của sinh viên. Thông báo cũng đề cập đến hành vi “grooming” - thuật ngữ chỉ việc từng bước xây dựng sự chi phối về mặt cảm xúc nhằm phục vụ mục đích tình dục.

Tháng 10/2025, trường đại học đã sa thải giảng viên này - khi đó đang giữ chức trợ lý giáo sư - sau cuộc họp của hội đồng kỷ luật. Nhà trường kết luận rằng giảng viên đã cố ý vi phạm quy chế chấm điểm khi cho sinh viên điểm A+ dù bài làm “không thể đánh giá được”, đồng thời yêu cầu sinh viên giữ kín sự việc.

Bên cạnh đó, trường cũng cho rằng mối quan hệ riêng tư bị cáo buộc đã vi phạm chuẩn mực đạo đức, làm tổn hại đến tư cách và trách nhiệm của một nhà giáo.

Tuy nhiên, giảng viên này phủ nhận toàn bộ cáo buộc thao túng điểm số. Luật sư của giảng viên cho rằng điểm cuối cùng là “kết quả công bằng”, được tính toán dựa trên điểm thi giữa kỳ, bài tập, chuyên cần và mức độ tham gia lớp học. Theo lập luận này, dù bài tập nói trên chưa hoàn chỉnh và bị chấm điểm thấp nhất, tổng điểm của sinh viên vẫn đủ để đạt mức A.

Về tin nhắn “tuyệt đối giữ bí mật”, phía luật sư giải thích đó chỉ là cách diễn đạt thiếu thận trọng, xuất phát từ lo ngại có thể xảy ra hiểu lầm trong quá trình chấm điểm phức tạp.

Liên quan đến cáo buộc quan hệ riêng tư, giảng viên cho biết môn học kết thúc vào học kỳ I năm 2024, trong khi mối quan hệ cá nhân (nếu có) chỉ bắt đầu khoảng tháng 9/2024. Do đó, theo giảng viên, không có lý do gì để ưu ái điểm số cho sinh viên.

Người này cũng khẳng định mối quan hệ được hình thành trên cơ sở tự nguyện, cho rằng sinh viên là người bày tỏ tình cảm trước thông qua quà tặng và thư tay, đồng thời phủ nhận việc lạm dụng quyền lực hay ép buộc.

Hiện giảng viên đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại giáo viên thuộc Bộ Giáo dục - cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định kỷ luật đối với giáo viên. Đại diện nhà trường cho biết, quyết định sa thải được đưa ra sau khi đã tiến hành đầy đủ các bước xác minh và điều tra cần thiết.