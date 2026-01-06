Ngày 6/1, cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết đã khởi tố không giam giữ hai giảng viên của KNSU, tạm gọi là A và B, với cáo buộc cản trở hoạt động nghiệp vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giảng viên A bị nghi đã nâng điểm bài thi thực hành cho con trai của giảng viên B, thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh chính quy năm học 2021. Cảnh sát cho rằng hành vi này xuất phát từ đề nghị xin ưu ái của giảng viên B.

Thời điểm đó, bài thi thực hành gồm các nội dung như chạy con thoi 10m, bật xa tại chỗ và gập bụng. Giảng viên A, người trực tiếp giám sát và chấm thi, bị cáo buộc đã chấm điểm “nới tay”, trong đó có việc khai tăng số lần gập bụng thực tế của thí sinh.

Đáng chú ý, con trai của giảng viên B không phải là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng vẫn trúng tuyển vào KNSU trong năm học này, làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của kỳ tuyển sinh.

Khuôn viên Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: KNSU

Theo Yonhap News, cảnh sát đã tiếp nhận đơn tố cáo từ tháng 6 năm ngoái, sau đó tiến hành khám xét và thu giữ tài liệu tại bộ phận tuyển sinh của KNSU vào tháng 10. Quá trình rà soát video ghi lại bài thi thực hành cho thấy dấu hiệu khai khống thành tích của thí sinh.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ và sẽ sớm quyết định có chuyển vụ việc sang cơ quan công tố để truy tố hay không. Hai giảng viên liên quan chưa đưa ra phản hồi trước các câu hỏi của Yonhap News.

KNSU là trường công lập duy nhất tại Hàn Quốc chuyên đào tạo lĩnh vực thể thao, với lịch sử hơn 40 năm, từng đào tạo nhiều vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu cho quốc gia.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc do liên quan đến tính liêm chính trong tuyển sinh tại một cơ sở đào tạo có uy tín và tính chuyên biệt cao.