Theo thông báo chính thức từ tạp chí International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting (IJAEFA), quyết định thu hồi bài báo được đưa ra sau quá trình xem xét phản ánh và xác minh các dấu hiệu vi phạm chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Bài báo có tên “Influences of environment perception and social media communication via brand loyalty on the intention to buy green products among Vietnamese youth” (tạm dịch: Ảnh hưởng của nhận thức về môi trường và truyền thông mạng xã hội thông qua lòng trung thành thương hiệu đến ý định mua sản phẩm xanh của thanh niên Việt Nam).

Bài báo Influences of environment perception and social media communication via brand loyalty on the intention to buy green products among Vietnamese youth bị rút. Ảnh chụp màn hình

Hai tác giả đứng tên bài báo gồm Tiến sĩ T.L.T., giảng viên Trường Đại học FPT - Đà Nẵng (tác giả thứ nhất) và Thạc sĩ N.Đ.Q., giảng viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Theo thông báo của IJAEFA, bài báo bị rút do hành vi phi đạo đức trong nghiên cứu. Cụ thể, Tiến sĩ T.L.T. đã thừa nhận việc sử dụng công trình nghiên cứu của sinh viên nhưng không ghi tên tác giả, đồng thời thừa nhận sự thiếu trung thực trong quá trình công bố. Trên cơ sở đó, Ban biên tập tạp chí quyết định thu hồi bài báo.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về bài báo có tên giảng viên của trường là đồng tác giả và đã bị rút, nhà trường đã làm việc với giảng viên liên quan và tiến hành rà soát theo quy định.

Theo xác minh của nhà trường, bài báo nêu trên là hoạt động hợp tác nghiên cứu cá nhân của giảng viên, được thực hiện ngoài khuôn khổ các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do HUTECH quản lý hoặc giao thực hiện. Giảng viên xác nhận tham gia với vai trò đồng tác giả, thảo luận và viết bài, không giữ vai trò chủ trì và không chịu trách nhiệm chính về nội dung cũng như quá trình gửi bài đăng.

Ngoài ra, giảng viên này cũng không kê khai công trình trên trong hồ sơ nghiên cứu khoa học phục vụ đánh giá, xét thi đua hay chuyên môn tại HUTECH. Do đó, bài báo không nằm trong hệ thống quản lý khoa học và cơ sở dữ liệu nghiên cứu của nhà trường.

Đại diện HUTECH khẳng định, nhà trường luôn quán triệt việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và tính trung thực trong nghiên cứu khoa học, đồng thời thường xuyên nhắc nhở giảng viên thực hiện đúng các quy định liên quan đến công bố khoa học và quyền tác giả.