Cái chết của ông Tạ Hồng Tuyết (Xie Hongxue) là trường hợp mới nhất trong loạt vụ học giả trẻ Trung Quốc qua đời sớm, làm dấy lên lo ngại về áp lực trong hệ thống học thuật cạnh tranh khốc liệt của nước này.

Theo ThePaper.cn, ông Tạ qua đời tại Vũ Hán vào ngày 16/11 vì một căn bệnh chưa được công bố. Ông là giảng viên gần 5 năm tại Trường Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Tây An Huy - một trường đại học quy mô nhỏ ở miền trung Trung Quốc.

Trang SCMP nhận định, hành trình học thuật của ông phản ánh nghịch lý ngày càng rõ rệt: Dù được đào tạo bài bản ở nước ngoài và sở hữu hồ sơ nghiên cứu dày dặn, nhiều học giả trở về Trung Quốc lại phải đối mặt với cơ hội phát triển hạn chế, làm việc tại các cơ sở thiếu nguồn lực với khối lượng công việc lớn và mức hỗ trợ hạn chế.

Ông Tạ nằm trong số hàng chục học giả trẻ tuổi của Trung Quốc qua đời trong năm nay, làm gia tăng các câu hỏi về môi trường làm việc ngột ngạt trong giới học thuật.

Ông Tạ Hồng Tuyết, một giảng viên tại Trường Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Tây An Huy, đã qua đời vì một căn bệnh chưa được công bố, vào giữa tháng 11. Ảnh: SCMP

Thành tựu và sự nghiệp đồ sộ

Ông Tạ từng nghiên cứu tại Berkeley dưới sự hướng dẫn của Giáo sư John Prausnitz - người được coi là cha đẻ của ngành nhiệt động lực học phân tử trong kỹ thuật hóa học. Công trình của ông đã góp phần giúp các quy trình sản xuất hóa chất trở nên tiết kiệm năng lượng, an toàn và ít ô nhiễm hơn.

Trọng tâm nghiên cứu của ông là hóa sinh và hóa chất xanh. Ông xuất bản hơn 10 bài báo trên các tạp chí hàng đầu, được cấp 7 bằng sáng chế phát minh và 30 bằng sáng chế giải pháp hữu ích, đồng thời là đồng tác giả của hai cuốn sách. Các công trình của ông bao gồm việc ứng dụng thực vật để cải tiến quy trình hóa học và phát triển hạt nano.

Vào tháng 5 vừa qua, ông dẫn dắt một nhóm từ Đại học Tây An Huy giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo và khởi nghiệp giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc nhờ dự án giải trình tự DNA tự động.

Hành trình học tập và trở về nước cống hiến

Ông Tạ tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Hà Nam (2000-2007), rồi hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, Vũ Hán, năm 2011.

Từ năm 2009 đến năm 2011, ông theo học chương trình tiến sĩ liên kết tại Berkeley và ở lại làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đến năm 2014. Ông từng là nhà khoa học nghiên cứu tại công ty công nghệ sinh học Alstem (Mỹ) và tham gia thành lập chi nhánh Trung Quốc của Quintara Biosciences.

Năm 2020, ông trở về công tác tại Đại học Tây An Huy với vai trò giảng viên toàn thời gian, đồng thời tham gia các hoạt động thương mại trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ logistics. Ông nhận học bổng của Hội đồng Học bổng Trung Quốc, trợ cấp tài năng tiến sĩ của thành phố Vũ Hán và được chọn vào chương trình tài năng cấp thành phố.

Di sản cộng đồng

Ông Tạ là chủ tịch sáng lập Chi hội Vũ Hán của Hiệp hội Cựu sinh viên Quốc tế Trung Quốc Berkeley. Trong bài tưởng niệm đăng trên mạng xã hội tuần trước, hiệp hội nhấn mạnh rằng ông luôn tận tâm phát triển mạng lưới cựu sinh viên, tổ chức các sự kiện giao lưu và hỗ trợ cựu sinh viên trẻ.

Bài tưởng niệm viết: “Sự tận tụy của ông, cam kết phục vụ cựu sinh viên, và sự kiên định đối với tinh thần đoàn kết, tương trợ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho mỗi chúng tôi vững bước trên con đường mà ông chưa kịp hoàn thành”.