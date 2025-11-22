Theo thông tin từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành qua đời lúc 14h ngày 22/11, thọ 74 tuổi.

Ông cũng đồng thời từng giữ các chức vụ: Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Sài Gòn.

5 năm trước, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng viết đơn xin từ nhiệm các chức vụ tại trường vì lý do sức khỏe. Không lâu sau đó ông bị đột quỵ.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa qua đời ở tuổi 74.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của trường và góp phần xây dựng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với nhiều thành tích nổi bật như hiện nay.

Ông là một trong những người khai sinh và dẫn dắt nhà trường từ khi còn là Trường Kinh tế – Kỹ thuật – Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành (năm 2002), phát triển thành Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (2005), và sau đó là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (2011).

Trong suốt 20 năm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu…