Học viên CU Denver MBA trong một buổi học tại Việt Nam.

CU Denver MBA là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được triển khai thông qua hợp tác giữa Đại học Colorado Denver và Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT. Chương trình trang bị nền tảng học thuật MBA từ Trường Kinh doanh CU Denver, đơn vị đạt kiểm định AACSB, đồng thời gắn nội dung học với thực tiễn kinh doanh và công nghệ tại Việt Nam.

Bên cạnh giáo trình nguyên gốc từ Đại học Colorado Denver, học viên CU Denver MBA tại Việt Nam có cơ hội học tập và trao đổi với các giảng viên đang giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Kinh doanh CU Denver, Đại học Colorado Denver. Các giảng viên này phụ trách giảng dạy nhiều nội dung, từ marketing quốc tế, phân tích dữ liệu đến quản trị con người.

Một trong những giảng viên tham gia chương trình là Tiến sĩ Andrey Mikhailitchenko, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh CU Denver. Ông có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, Trung Quốc và Nga, đồng thời giảng dạy các nội dung về marketing quốc tế, marketing đa văn hóa và chiến lược marketing.

Các nghiên cứu của ông tập trung vào chiến lược kinh doanh quốc tế và cách doanh nghiệp xây dựng mạng lưới liên kết để thâm nhập thị trường toàn cầu. Với kinh nghiệm nghiên cứu tại nhiều quốc gia và nền kinh tế khác nhau, ông giúp học viên hiểu rằng năng lực cạnh tranh quốc tế không chỉ đến từ quy mô, mà còn từ khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu.

Ở lĩnh vực phân tích dữ liệu, Tiến sĩ Qiong Hu, Giám đốc chương trình Phân tích kinh doanh tại Trường Kinh doanh CU Denver, có chuyên môn về nghiên cứu cách doanh nghiệp khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả vận hành. Các công trình của bà ứng dụng toán học tối ưu, học máy và lý thuyết trò chơi nhằm giải quyết các bài toán logistics, chuỗi cung ứng và vận hành. Qua đó giúp người học nhìn dữ liệu không chỉ như công cụ báo cáo mà còn là cơ sở để phân tích vấn đề, so sánh các phương án và hỗ trợ ra quyết định.

Ở góc độ quản trị con người, Tiến sĩ Kyle P. Ehrhardt, Phó giáo sư ngành Quản trị tại Trường Kinh doanh CU Denver, nghiên cứu về hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực và các mối quan hệ trong môi trường làm việc. Thay vì tiếp cận lãnh đạo bằng kinh nghiệm cảm tính, TS. Kyle giúp học viên tiếp cận các phương pháp quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học.

Giảng viên Trường Kinh doanh CU Denver, Đại học Colorado Denver sẽ giảng dạy một số học phần tại CU Denver MBA Việt Nam

Bên cạnh giảng viên từ Đại học Colorado Denver, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia và doanh nhân Việt Nam. Qua đó, người học có cơ hội tiếp cận cách nhìn quốc tế, đồng thời xem xét đặc điểm thị trường, nguồn lực và khả năng triển khai thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên nền tảng đó, CU Denver MBA định hướng phát triển tư duy quản trị số, tập trung xây dựng tư duy chiến lược và năng lực ra quyết định trong môi trường kinh doanh số. Các bài toán quản trị được tiếp cận từ bốn khía cạnh gồm chiến lược và kinh doanh, thị trường và khách hàng, tài chính và hiệu quả, dữ liệu và công nghệ. Cách tiếp cận này giúp người học nhìn vấn đề toàn diện hơn trước khi lựa chọn phương án và triển khai vào thực tế.

CU Denver MBA tại Việt Nam kết hợp giảng viên quốc tế với giảng viên, chuyên gia trong nước giảng dạy, mang đến góc nhìn đa chiều

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên nhận bằng MBA do Đại học Colorado Denver cấp và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Hiện chương trình CU Denver MBA đang tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM với nhiều chính sách học bổng tài năng lên đến 70% học phí cho học viên hoàn thiện hồ sơ trước ngày 1/11/2026. Độc giả quan tâm tìm hiểu tại CU Denver MBA hoặc qua hotline 0782.343.222.

(Nguồn: Viện Quản trị & Công nghệ FSB)