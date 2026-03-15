“Bản đồ” vận hành của một tổ chức

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Vân Hà, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng, cho biết quản trị kinh doanh được ví như “bản đồ” dẫn lối cho mọi hoạt động vận hành của một tổ chức. Đây là lĩnh vực chuyên môn tập trung vào việc quản trị, điều hành và tối ưu hóa các nguồn lực thiết yếu nhằm đạt các mục tiêu chiến lược và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo PGS Hà, sự khác biệt lớn nhất của ngành này so với các ngành kinh tế thuần túy nằm ở tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Trong khi các ngành kinh tế khác chủ yếu nghiên cứu và phân tích các quy luật vận hành của thị trường, chính sách vĩ mô hay các vấn đề kinh tế tầm xa, quản trị kinh doanh lại hướng vào bên trong doanh nghiệp.

“Ngành này hướng đến việc ra quyết định, tổ chức nguồn lực và điều hành trực tiếp các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp để tạo ra giá trị thực tế”, bà Hà cho biết.

Chương trình Quản trị kinh doanh hiện nay trong các trường đều được thiết kế với lộ trình toàn diện. Ảnh: BAV

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Vân Hà, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hiện nay trong các trường được thiết kế với lộ trình toàn diện, giúp sinh viên phát triển từ nền tảng tư duy đến kỹ năng điều hành.

Trong 4 năm học, sinh viên bắt đầu với khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành, bao gồm các môn như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, Quản trị học hay Tài chính - tiền tệ. Bên cạnh đó, các môn như Marketing căn bản, Luật kinh doanh, Toán kinh tế và Xác suất thống kê… giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về cách vận hành của doanh nghiệp trước khi bước vào các chuyên ngành sâu hơn.

Ở giai đoạn chuyên ngành, sinh viên học các lĩnh vực cốt lõi như Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị vận hành hay Quản trị chất lượng để hiểu bản chất của việc điều hành tổ chức và xây dựng bộ công cụ quản trị cần thiết cho công việc sau này.

Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo các kỹ năng và thực hành để chuyển hóa lý thuyết thành năng lực hành động thực tế. Chương trình chú trọng rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định kinh doanh và tư duy khởi nghiệp. Sinh viên cũng được làm quen với các công cụ công nghệ và hệ thống quản trị hiện đại.

Tuy nhiên, theo bà Hà, để trở thành một nhà quản trị giỏi, chỉ có kiến thức chuyên môn chưa đủ. Kỹ năng quan trọng hàng đầu chính là tư duy phân tích và giải quyết vấn đề, giúp người học có cái nhìn thấu đáo trước mọi tình huống và đưa ra phương án tối ưu. Ngoài ra, khả năng ra quyết định quyết đoán và tư duy sáng tạo được xem là những yếu tố then chốt, giúp sinh viên biết cách ứng dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn doanh nghiệp đầy biến động.

Đa dạng cơ hội nghề nghiệp

Theo PGS.TS Nguyễn Vân Hà, cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh rất đa dạng, với nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp như chuyên viên quản trị, chuyên viên quản lý dự án, điều phối hoạt động kinh doanh hoặc quản lý tại các cửa hàng và chi nhánh.

Nếu có tư duy hệ thống, nhân sự còn phù hợp với vai trò trợ lý giám đốc, trợ lý quản lý hay chuyên viên vận hành. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, nhân sự có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao hơn như trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng vận hành hay giám đốc phát triển kinh doanh.

Bên cạnh khối điều hành, lĩnh vực kinh doanh, marketing và nhân sự cũng luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn. Sinh viên có thể bắt đầu với các vị trí nhân viên kinh doanh, chuyên viên phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hoặc quản lý bán hàng khu vực… hay chuyên viên digital marketing, truyền thông thương hiệu đến nghiên cứu thị trường và quản lý thương hiệu.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số cũng đang mở ra nhiều hướng đi mới cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực phân tích kinh doanh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và thương mại điện tử.

“Với nền tảng kiến thức quản trị, sinh viên có thể tự xây dựng mô hình khởi nghiệp, mở doanh nghiệp riêng hoặc phát triển các dự án kinh doanh online”, bà Hà cho biết.

Học sinh nghe tư vấn tại ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: BAV

Cũng theo bà Hà, tỷ lệ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh có việc làm sau khi tốt nghiệp hiện nay rất cao, dao động 96%-100%. Mức thu nhập của sinh viên ngành này cũng được đánh giá khá cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực, vị trí công việc và chuyên ngành cụ thể.

Theo thống kê tại Khoa Quản trị kinh doanh của Học viện Ngân hàng, sinh viên mới ra trường thường có mức lương khởi điểm 7-15 triệu đồng/tháng, tùy lĩnh vực như marketing, nhân sự, bán hàng hay kinh doanh số. Sau khoảng 3-5 năm tích lũy kinh nghiệm, thu nhập có thể tăng lên 15-30 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn đối với các vị trí quản lý hoặc các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng cơ hội việc làm không tự động đến với mọi sinh viên.

“Quản trị kinh doanh là ngành học dành cho những người có tư duy phân tích, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc với con người. Thành công trong ngành này không đến ngay lập tức mà đòi hỏi quá trình tích lũy kinh nghiệm và học hỏi liên tục.

Trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh. Vì vậy, những người làm quản trị cần luôn cập nhật kiến thức mới và sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi”, bà Hà nói.