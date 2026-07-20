Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo đó, tại điều 9 Nghị định về vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hoá quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Như vậy, các nhà đầu tư tài sản mã hoá từ 1/9, bắt buộc phải giao dịch thông qua các sàn được cấp phép tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với các tài sản mã hoá được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư trong nước cũng sẽ không được tham gia giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện nay, khi chưa có các sàn giao dịch tài sản mã hoá được cấp phép tại Việt Nam, các nhà đầu tư hiện đều giao dịch tại các sàn nước ngoài như Binance, BingX, Bitget… nhưng đến khi Nghị định 284 có hiệu lực, hoạt động này được xem là vi phạm pháp luật.