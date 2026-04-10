Theo đó, thông báo nêu rõ: “Hôm nay (10/4), OKX vui mừng thông báo khoản đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số Thịnh vượng Việt Nam (CAEX). OKX tham gia với tư cách đối tác chiến lược, bên cạnh các cổ đông sáng lập trong nước gồm VPBankS và LynkiD, cùng HashKey Capital”.

OKX Venture sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4/2026. Ảnh: TN

Theo đó, OKX Venture sẽ góp vốn trong tháng 4 cùng các cổ đông khác, nhằm hỗ trợ CAEX đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 380 triệu USD) để tham gia chương trình thí điểm giao dịch tài sản số có kiểm soát của Chính phủ Việt Nam.

OKX hướng tới hỗ trợ sàn phát triển toàn diện về hạ tầng, tuân thủ, bảo mật, quản trị rủi ro và thanh khoản, hỗ trợ CAEX mở rộng quy mô một cách bền vững và có trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý đang dần hoàn thiện của Việt Nam.

Theo ông Star Xu, hướng đi trên phản ánh triết lý xây dựng của sàn giao dịch tiền mã hoá này trong nhiều năm qua là chủ động hợp tác với cơ quan quản lý.

Đồng thời kỳ vọng đến năm 2030, phần lớn các thị trường Đông Nam Á sẽ hoàn thiện khung pháp lý và lộ trình cấp phép cho các công ty tài sản số.

Khu vực này vốn đã là một trong những trung tâm giao dịch tài sản số sôi động nhất toàn cầu. Giai đoạn tiếp theo là đưa toàn bộ hoạt động đó vào môi trường được kiểm soát, uy tín cao.

OKX (trước đây là OKEx) là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá tập trung (CEX) và nền tảng công nghệ Web3 hàng đầu thế giới, được thành lập năm 2017 bởi Star Xu.

Với hơn 50 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia, OKX cung cấp đa dạng dịch vụ như giao dịch Spot, Futures, ký quỹ, Staking và ví Web3 phi tập trung.

Công ty cổ phần (CTCP) Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được dẫn dắt bởi các cổ đông sáng lập và đối tác chiến lược là VPBankS và LynkiD.

Đây là 1 trong 5 công ty được Bộ Tài Chính đánh giá có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định xin cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá vừa qua.