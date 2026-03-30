Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 32/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/03/2026 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hoá.

Mỗi lần giao dịch tài sản mã hoá nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập 0,1%

Theo đó thông tư này hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hoá theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/09/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tiền mã hoá tại Việt Nam.

Cụ thể, điều 5 của thông tư quy định về Chính sách thuế thu nhập cá nhân: Nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hoá qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Điều này có nghĩa, nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch tài sản mã hoá trên các sàn được cấp phép tại Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế theo tỉ lệ như trên.

Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hoá thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật tài sản mã hoá.

Mặc dù thông tư đã có hiệu lực từ 27/03, tuy nhiên những người đang giao dịch tài sản mã hoá hiện nay trên các sàn quốc tế vẫn sẽ chưa phải đóng thuế, do phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư này chỉ nằm trong khuôn khổ quy định của Nghị quyết 05.