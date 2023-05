Chiều 11/5, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Thị Thảo (SN 1987, ở xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp là Giao dịch viên của Bưu điện Sốp Cộp) về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào khoảng tháng 12/2022, do vay nợ cá nhân, Thảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của một số người dân gửi tiết kiệm, bằng việc lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng.

Quá trình điều tra đến nay, công an xác định đã có 20 người bị hại, tổng số tiền Thảo đã chiếm đoạt là hơn 2.6 tỷ đồng.