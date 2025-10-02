Thông bạch nêu rõ những ngày qua, bão số 10 gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà, tài sản, hoa màu bị hư hỏng. Hiện còn nhiều nơi bị chia cắt, dân cư bị cô lập, thiếu lương thực và nhu yếu phẩm.

Với tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, Trung ương Giáo hội kêu gọi tăng ni, Phật tử và các nhà hảo tâm phát tâm đóng góp tiền, hàng, vật phẩm để cứu trợ đồng bào khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, các khoản đóng góp có thể gửi qua Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp như Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình… hoặc gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội).

Qua thông bạch, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với đồng bào vùng bão lũ, nguyện cầu mọi người sớm vượt qua đau thương, khó khăn.

Được biết, với tinh thần từ bi của nhà Phật, mỗi khi đồng bào có thiên tai, dịch bệnh..., Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có thông bạch kêu gọi tín đồ chung tay chia sẻ khó khăn, góp phần cùng xã hội giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua chướng nạn. Đây chính là tinh thần "nhập thế", "đồng hành cùng dân tộc" mà Phật giáo nêu cao xuyên suốt hàng ngàn năm qua.