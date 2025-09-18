Đại hội Các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống lần thứ 8 (đại hội) vừa diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Thủ đô Astana, Cộng hòa Kazakhstan, dưới sự chủ trì của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Đại hội là diễn đàn quốc tế uy tín, được khởi xướng từ năm 2000, nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khẳng định vai trò của tôn giáo trong kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững.

Sự kiện lần này quy tụ hơn 100 đoàn đại biểu từ 60 quốc gia, đại diện các tôn giáo lớn như Hồi giáo, Công giáo, Phật giáo, Do Thái giáo… cùng các tổ chức quốc tế, giới học giả và chính khách.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự đại hội

Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự đại hội do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự - dẫn đầu. Sự tham gia này thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, đồng hành cùng cộng đồng tôn giáo thế giới vì hòa bình và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc đại hội, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại tôn giáo trong bối cảnh thế giới đầy biến động, xung đột và chia rẽ gia tăng. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại về các xu hướng cực đoan, khủng hoảng niềm tin, đối đầu tư tưởng và các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, nguy cơ xung đột hạt nhân...

Ông cũng cảnh báo về xu hướng hòa lẫn giữa chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa yêu nước, khiến giới trẻ hoang mang và gia tăng bất ổn chính trị ở một số quốc gia.

Đại hội quy tụ hơn 100 đoàn đại biểu từ 60 quốc gia

Khẳng định các nhà lãnh đạo tôn giáo là những “sứ giả hòa bình”, gắn kết bởi lợi ích chung và hướng nhân loại tới những giá trị cao đẹp, Tổng thống Tokayev kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hòa bình, đối thoại liên văn hóa và xây dựng một văn kiện chung về trách nhiệm sinh thái tôn giáo.

Ban Thư ký đại hội đã xây dựng “Khái niệm phát triển bền vững đến năm 2033”, xác định mục tiêu bảo đảm hòa bình, cùng tồn tại hài hòa và khẳng định các chuẩn mực đạo đức phổ quát.